花蓮理想大地 拍出「史上最搞工的開箱照」

全台吹起開箱文及開箱照的熱潮，各行各業也都發揮巧思，搶搭這股旋風。「真人開箱」的風潮起源於2018年歐洲瑞士蘇黎世警局的「警車開箱照」，現在正在台灣發發燒中，掀起全台旋風。

花蓮壽豐理想大地渡假飯店跟上潮流，開箱不落人後，全體動員，拍出「史上最搞工的開箱照」，物件與真人總數量之多，堪稱全台第一﹗差一點就連飯店裡最美的應許運河、輕艇、典雅的西班牙建築物、珍藏的銅馬、豐之谷裡的竹筏、烤窯及湖畔酒吧，通通扛來放進去，絕對不誇張﹗

理想大地表示，這一次開箱文，僅僅呈現飯店的一部分而已，最厲害的是照片裡面共有十五位員工，分別來自飯店的十五個不同的單位，因為理想大地最注重的就是服務的態度，而服務來自每個員工的熱忱與細膩，員工就是飯店最重要的壓箱寶，每個員工都很重要，一個不能少。所以，在理想大地的開箱照片中，各單位員工都入鏡，連最具飯店西班牙風情的佛朗明哥舞者也都到齊了。理想大地的開箱文果然別出心裁﹗

理想大地的「真人開箱」陣容堅強，卡司雄厚，超吸睛，開箱一張精彩珍貴的照片，背後是全體員工的巧思與團結，雖然為了一張開箱照人仰馬翻，員工們卻是樂在其中，若想認真開箱全部的理想大地，一定要藉著秋冬的旅遊補助，為自己和家人安排一個美好的假期，親自去體驗。理想大地「秋冬補助」，準備了驚喜給所有旅客，入住三天兩夜指定專案，理想加碼補助您，還有晨光早餐、運河遊艇導覽、花蓮車站/機場至飯店定時交通接送，秋高氣爽正是出遊的好季節。秋冬旅遊補助第二波，最棒就是再領200元夜市抵用券，到花蓮東大門夜市享受美食剛剛好。

在花蓮地區，同時擁有中式桌菜、西式buffet及戶外BBQ派對的五星級飯店，就是有台灣威尼斯之稱的「花蓮理想大地渡假飯店」，飯店裡有條全台灣最長的人工運河貫穿園區，可搭乘輕艇穿梭在人文建築與自然花草間，飽覽氣派典雅的西班牙式建築，享受悠閒慢活的時光；飯店提供花蓮在地當季的健康食材，烹調出多元化的餐飲，是許多人嚮往到花蓮渡假的最佳選擇。