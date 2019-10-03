屏東縣政府推限定8款「好屏便當」 品嚐在地的美味

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣設計展將於10月5日至20日台糖縣民公園舉行。屏東縣政府與未来式、日本JR東日本鐵路便當合作，運用屏東在地食材製作6款「好屏幸福便當」，及2種屏東口味限定鐵路便當，將於展覽期間在主展區台糖縣民公園『設計賣店』限量販售。

屏東縣長潘孟安、未來市共同創辦人汪麗琴、JR東日本台灣事業開發石黑陽一董事長、福華大飯店集團廖秀梅執行長2日在記者會上，共同推薦專為台灣設計展所推出的限定便當及五星級甜點、屏東在地咖啡。

縣長潘孟安表示，屏東是農業大縣，有豐富的蔬果農漁物產以及冠軍產業，在這次的台灣設計展透過「食」這件日常民生之事，呈現屏東富饒的風土滋味，特別邀請台北華山未来式研發好屏便當，讓來到屏東的遊客都能嚐到在地新鮮的好物好食，同時也推廣到北部。

汪麗琴指出，捧一盒匯集屏東各地美味的精緻餐盒，就是體會在地最迅速直接的方式。

她說，「便當不是永遠只有排骨和雞腿，還有太多厲害的東西，像是屏東歸來牛蒡、滿州雨來菇、瑪家紅藜等，每道菜都經主廚精心料理，每道菜都是一種滋味。」

為了充份展現屏東農產的豐富滋味，設計展加碼推出包含兩種沙拉便當在內的六式組合，大家可以上網預訂、確保取件。

好屏便當有棒棒豬、搖滾雞、非常素、歡喜素、蔬藜愛、果物萌6款便當，葷素可選，每款售價150元，當日新鮮製作、限量供應，另JR東日本鐵路便當2款分別為280元、350元，滿足每一位饕客，品嚐食物初味。