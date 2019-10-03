台中市2消防員救災殉職　進入火場約10分鐘即失聯

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台中市大雅區一間鐵皮工廠今(3)日凌晨發生大火，造成2名消防人員殉職，台中市政府表示，鐵皮工廠是列管的違章建築，但是不是違章工廠，還要再進一步認定。

台中市消防局凌晨1時45分接獲民眾報案指出，大雅區中和六路一處工廠發生火警，隨即出動消防人員前往救災，在火場探測火點的兩名消防人員謝志雄與張哲嘉失聯，上午8時以後陸續被發現已經殉職。

中央社報導，2名殉職消防員進入火場僅約10分鐘即失聯，其他消防人員破窗進入2樓尋獲兩人遺體時，兩人位置相差15公尺。遺體搬出後，現場仍濃煙密布，警消持續合作將餘火撲滅。

台中市消防局指出，消防人員大約在凌晨2時趕抵現場，殉職的特搜隊員33歲謝志雄、32歲張哲嘉大約是凌晨2時50分持熱顯像儀等裝備，整裝進入火場搜尋起火點，到了3時，現場指揮人員發現煙濃太重很危險，呼叫相關人員撤退時，謝、張兩人失聯未回應。

凌晨3時22分清點人數，確認謝、張失去聯繫，台中市消防局長曾進財表示，立即指派3組快速救援小組，輪流往返火場內部搜索。

謝志雄的妻子擔任警職，在台中市警察局烏日分局三和派出所服務，兩人除育有一名2歲兒子，謝妻目前並懷有雙胞胎，上午在得知噩耗後，強忍悲痛到殯儀館處理。

張哲嘉的哥哥也在台中市消防局春社分隊服務，案發後到現場關心，得知胞弟殉職，悲痛落淚，張哲嘉的未婚妻聞訊也趕赴殯儀館。

對於這間經營免洗餐具的鐵皮工廠，台中市政府初步指出，這間工廠整棟建築物並沒有使用執照，是一棟列管的違章建築。但是不是違章工廠，則還要再進一步認定。

對於全市還有多少違章鐵皮工廠，台中市長盧秀燕己要求擴大稽查全市鐵皮工廠，市府正在彙整資料中，而且警方也已找到這家起火鐵皮工廠負責人釐清。