〈時評〉台灣股市新上市櫃公司遽減之警訊

台灣股市新上市、上櫃及興櫃公司家數急劇減少，顯示企業界投資意願不振，影響國家經濟發展，亟待重視解決。

據統計，今年前七月，申請上市、上櫃及興櫃公司家數只有33家，比去年同期大幅衰退四成，而且不景氣現象，持續惡化中，令人擔憂。根據金管會統計，近8年來上市櫃家數減少，已成趨勢，非常不利國家經濟發展。

以2011年為例，光是申請上市及上櫃家數就有95家，興櫃家數有85家，合計180家。今年上半年申請上市及上櫃才17家，登錄興櫃公司16家，合計33家。不僅無法與2011年比，也遠低於去年同期的56家，其中以申請上市櫃家數減少最多，減幅高達51%。

上市櫃公司近年新掛牌公司的家數分別是：2013年129家，2014年144家，2015年140家，2016年133家，2017年109家，2018年101家，今年至7月鋭減為33家，下滑趨勢驚人。

不僅新上市櫃公司家數銳減，今年上半年，台股日均量也下滑，降至1,330億元，低於去年下半年的1,400億元。同一時期，日、韓一樣下滑，新加坡持平，但是香港、上海上升。去年全年度台股日均量是1,530億元，顯示台股如何吸引投資人願意投資，進而帶動上市櫃公司家數，已成當務之急。

目前國際資本市場競爭激烈，中國快速開放，而且推動證券交易所改革相當積極，在國際間合縱連橫，極具膽識及視野。例如深圳證交所入股柬埔寨證交所3分之1股分，香港證交所以兆元鉅資欲併購倫敦證交所，目的都是擴大證券市場規模，以利於企業的集資發展。

反觀台灣的證券市場，數十年如一日，完全跨不出國際競爭的膽識及做法，所能爭取的上市或上櫃公司，也僅限於台商而已，迄今看不到一家在國際上稍具規模與知名度的企業，而且大多以中小企業為主，市場規模侷限，集資能力受限。

追根究底原因，還是我們對外資及台商資金的稅制及管制太多。例如最近香港動亂，資金外逃嚴重，但是都跑到新加坡去了。星國今年第三季，外資暴増800元港幣，都是香港過去的資金。

新加坡對外資進出，完全開放自由，而且免稅。但是銀行賺取每年2%的手續費，就夠可觀了，遑論其他。台灣不一樣，進出要申報管制，獲利要課稅，外資進出成本高，且被控管，意願自然低落。

其實台灣人是勤奮節儉，儲蓄率極高的民族，每年光是複委託到國外投資的金額高達新台幣2兆元。另據統計，台灣人海外滯留的資金高達2兆美元以上，非常可觀。

如何讓創造優質的投資環境，讓這些資金願意回來投資，是政府要考慮的問題。不論是稅制或申報手續，都要簡便利民，才能吸引海外資金來台投資，證券市場才有可能壯大，企業界也會樂於上市或上櫃。

股市是經濟櫥窗，唯有繁榮的股市，才有富裕的經濟。政府有必要以更開放而且極具國際視野的企圖心，來發展國家資本市場。庶幾，台灣才有更美好的未來。