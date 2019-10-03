台灣山村之美 林務局《Made In Forest 山林製造》新書上市

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）林務局為了推動國有林周邊山村的永續發展， 與天下雜誌微笑台灣合作出版《Made In Forest 山林製造》一書，今（3） 日在國立台灣博物館南門園區舉辦新書發表會，民眾可在五南文化廣場、國家書店等各大實體及網路書店購買。

《Made In Forest 山林製造》分為8個章節，「新北─貢寮水梯田 重拾共好農耕的隱村歲月」、「臺中─臺八線上 生態農小天地」、「南投─能高越嶺 與賽德克同行」、「高雄─六龜山村裡的手感生活」、「屏東─霧臺糧倉 山村哲學」、「宜蘭─邂逅山海大南澳」、「花蓮─森川里海 與野共生」，及「臺東─南迴尋味大縱走」，介紹八款「剛剛好就好」森活態度。

新書搭配插畫圖解，說明森林生態系服務價值、永續山村的意涵，看懂山林永續發展之道。加上「森林便利貼」，讓讀者秒懂艱澀的林業專有名詞，並以「在地包打聽」記錄實用資訊、「行程推薦」介紹部落廚房、在地路線、生態見學、手作體驗等優質遊程，讓這本專書不只是山村的生態與人文故事集，還是實用的旅行指南。而書中每一幅插畫與照片、每一篇專訪記述，都寫實而生動地呈現台灣山村的生活樣貌。

林務局局長林華慶表示， 近年國際上益加重視仰賴森林維生的居民生計， 當森林無法使居民的收入獲得保障，就極有可能帶來破壞， 例如最近的亞馬遜雨林大火便是顯例。因此， 林務局近年也展開對山村部落的陪伴，務求改善居民生計。

林務局補充，即日起至10 月5日，民眾可下載「樂讀隨找 myBook」APP，即可免費下載《Made In Forest 山林製造》電子書。

後續系列活動包括：10月26日（六） 於台北松山文創園區松菸講堂舉辦新書分享會、10月27日（日） 於新北貢寮舉辦在地小旅行，歡迎民眾踴躍參與。相關訊息可上「 林務局-森活情報站」臉書專頁、「微笑台灣319鄉+」臉書專頁查詢。

圖片由林務局提供

圖片由林務局提供

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