請鼓起勇氣走下去！ 移民署關懷臺南氣爆受災新住民

9月3日臺南市安平區發生民宅氣爆事件，導致鄭姓雙胞胎兄弟受到灼傷，由於兩兄弟的母親是來自大陸福建的新住民，移民署南區事務大隊臺南市第一服務站知悉後，立即結合轄內新住民團體資源共同提供協助，並於兩兄弟出院前，與相關團體代表前往醫院探視，祝福兩兄弟儘早康復。

「真不知道該如何感謝大家！」鄭姓新住民媽媽口中訴說感謝，眼眶則不斷泛著淚光！她提及，事件發生後，由於是單親媽媽且為低收入戶身分，面對後續賠償及醫療費用問題常讓她徹夜難眠，所幸經過里長、政府部門及許多善心人士的協助，讓她不僅暫時度過難關，也更有勇氣陪伴孩子通往漫長的復健道路。

「媽媽！對不起！如果我當下驚覺瓦斯外漏，就不會害哥哥受傷，也不會害您擔心落淚了。」鄭母表示，同樣受到灼傷的弟弟每天都相當自責的向她及哥哥道歉，這讓身為人母的她相當難過不捨，然而她鼓勵孩子:「上蒼未帶走你們自有祂的用意，為回報社會善心，你們倆一定要打起精神好好復健，將來才能回饋社會！」

「臺灣真是個充滿溫情的寶島！」鄭母提到，自己取得身分證多年，卻未想到這麼多新住民團體及移民署依舊記得她，移民署南一站主任林志鴻則表示，不論是新住民或國人，皆是政府照顧關懷的對象，鄭姓兄弟未來復健路途雖然漫長，但透過溫暖的社會力量，相信一家人定能平安順利度過難關。（新聞轉載自新住民全球新聞網）