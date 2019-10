「21世紀公共衛生教育的全球會議」：亞洲第一，全球首創

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)國立臺灣大學公共衛生學院於2017年6月通過美國公衛教育委員會(CEPH)評鑑,是亞洲第一所獲得此認證的學院,且成為美國公共衛生學院暨學程學會(The Association of Schools and Programs of Public Health; ASPPH)正式會員之一,公共衛生學院院長詹長權為ASPPH理事之一。

為了提升全球公共衛生的教育品質,ASPPH與國立臺灣大學公共衛生學院9月24日共同舉辦「ASPPH亞洲學術區域會議」,主題為:21世紀公共衛生教育的全球會議(2019 ASPPH Academic Regional Meeting in Asia: Global Conference on Public Health Education in the 21st Century)。會議地點在臺大公衛學院大樓(臺北市徐州路17號)。

共有美國、日本、韓國、義大利、香港、澳洲、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、格瑞那達、印度、印尼、馬來西亞、泰國、越南等15個國家63位公共衛生學界的領袖前來臺灣參加本次會議,和國內300位公共衛生學者專家一同討論公共衛生教育的未來。

曾經是臺大公衛學院第三任院長的副總統陳建仁,出席大會演講,同時和ASPPH執行長Laura Magaña、ASPPH主席波士頓大學公共衛生學院院長Sandro Galea、臺大公共衛生學院詹長權院長等三人針對公共衛生教育的過去發展以及未來的挑戰進行座談。

會議第二天9月25日與會之國際專家學者將前往臺大公共衛生學院在教育部和科技部所支持的高教深耕計畫「群體健康與永續環境之創新暨政策研究中心」的研究基地彰化縣參訪。

國際貴賓將會親身體驗臺灣在預防醫學的社區複合式篩檢、單一保險人制度的全民健保醫療照顧體系、人工智慧數位化醫院和社區化長期照護體系等,臺灣進步的公共衛生工作的實際執行成效。預計將訪視的地點為:員林國小萬人健檢、埔心衛生所不老健身房、員林基督教醫院及彰化縣衛生局。

這是我國公共衛生教育史上第一次有這麼多國際公共衛生學院院長、學程主任到臺灣參加公衛教育國際會議,也是第一次大批公衛學者深入臺灣的地方衛生醫療照護體系,相信在這些公衛專家深入了解臺灣公衛的成就及全民健保的優越性之後,可以將臺灣在公共衛生教育的優點提供給21世紀全球公共衛生教育發展上一個有用的典範。