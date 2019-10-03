臺師大表演所校友創業女強人　翁鵲旻：「像海豹部隊擁有強大的心智」

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）臺師大表演所校友翁鵲旻23歲就勇敢創業，成立天紅公關、發行Event 365生活誌等，近日返校分享歷程並勉勵學弟妹，他提醒，創業的基本精神在於專注、行動力與應變力，要像海豹部隊般擁有強大的心智，而且在練功之餘還要練心。

優秀畢業校友翁鵲旻 23歲創業 旋即締造破億傳奇

堪稱全球唯一聚焦在培育「藝術行銷」與「藝術暨創意創業」人才的臺師大表演所「行銷及產業組」，9/18首度舉辦優秀畢業校友薪傳會，邀請「天紅公關」總經理翁鵲旻返校分享學涯、創業歷程與真摯的生命經驗。

兩個小時的深情分享，由翁鵲旻當年的指導教授 - 臺師大表演所現任所長夏學理教授開場介紹。夏學理所長指出，欣逢創設15週年的臺師大表演所，自2005年以來即在「行銷及產業」的專業分組上全力作育英才，包括翁鵲旻在內的多位畢業校友，在藝術行銷、文創、公關等領域創業或事業有成，是學界首個讓學生所學直接與產業接軌的研究所。

用兩年學涯換五年 別將論文視為終點

翁鵲旻以「做好、坐滿730天」做為開場，他指出，兒時的學習為被動式的能力養成，大學生可培養多一點主動技能，進到研究所後，則要將過往技能做整合，並與產業、市場做鏈結，才能在關鍵的兩年學涯裡爭取到未來五到十年的工作與機會。

「最重要的是一顆不計較的心；論文不是你的終點與唯一。」翁鵲旻鼓勵研究生，在校期間多參與各種事務、計畫，讓研究生涯不侷限在論文寫作裡。她以夏學理所長於2007年率先學界創辦的「企業顧問」制度為例，藉由學校的資源與學習歷程，為自己尋找到最佳的未來職涯市場，是更可貴的學涯目標。

創業十年興辦三品牌 善戰與善敗同等重要

翁鵲旻先後畢業自臺師大音樂系「理論作曲組」與第四屆臺師大表演所「行銷及產業組」，她23歲創業，先後成立了天紅公關、發行Event 365生活誌，再於2018年底創辦亞洲首個商演媒合平臺 - 「SHOWOW敲表演」。十年來，她服務了200多家大型企業，並與上千個藝文團體合作，將藝文展演和活動市場做結合，快速地讓公司的年營業額破億。

「如果你願意花一萬小時來努力一件事，它就是你的心流所在。」學生時代的翁鵲旻就曾經在一個月內做了超過六千張的簡報，且生吞雞蛋多年只為了練功養喉嚨。她提醒，創業的基本精神在於專注、行動力與應變力；我們要學習善戰，也同時要學習善敗。我們要像海豹部隊般擁有強大的心智，而且在練功之餘還要練心。

面對罹癌生子 讓人生曲線更加堅韌

「生命有許多次的曲線，一次比一次躍動的強韌，突破限制的反作用力就會越來越強大。」翁鵲旻在學弟妹的面前，首度以輕鬆幽默的言談，公開分享自己獨力創業，以及生子、罹癌、生病的生命變奏。「我現在是家裡的CEO=Cook、Easy、OnTheWay。」目前懷有六個月身孕的翁總經理顯得一身俐落輕鬆，坦言老公是她人生中最好的後盾及夥伴，她用正能量與坦然的心境面對人生變奏，他說，「夢想是由一連串的目標累積而成，年輕時累積的各種抗壓與挫折，都可轉化為面對未來人生之變與不變的勇氣」。

以臺師大為起點 市場接軌轉換成更多教育影響力

「我大四決定退掉教育學程時，快要跟我媽家庭革命。」翁鵲旻坦言母親期待自己當老師，但念到大四時，她突然退掉教育學程，決心轉戰臺師大表演所，曾一度快要家庭革命。他透露，「我永遠謹記臺師大的誠正勤樸校訓，我們一直很幸運地站在教育的制高點上；在與市場接軌後，教育與老師的定義其實也能被更加廣泛地應用，我一直以身為師大人為榮。」

目前，翁鵲旻也在多所大學及職訓所演講授課，前陣子也與香港合作海外實習計畫，將臺灣的文創與活動經驗傳授給海外學生，促進跨域交流，將當年雖身為師大人卻未當老師的遺憾，透過不同的方式回饋給更多的年輕學子，包括積極效法臺師大表演所當年首創的「企業顧問」制度，提供學生企業實習機會。

此外，臺師表演所甄試將於4日至14開放網路報名，更多詳情請前往官網查詢。