臺師大首推定目劇場　改寫臺灣藝術教育史

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 臺師大「定目劇場」─《靈山上的獨白》正式寫下臺灣藝術教育史上首個「校園定目劇場」與「自負盈虧」的雙重歷史紀錄。

臺師大近日發布新聞稿表示，經過近5個月的發想與籌備，由10個企業、校友與扶輪社共同慷慨包場扶持的臺師大「定目劇場」─《靈山上的獨白》，近日已在臺師大「知音劇場」歡慶獻演10場，正式寫下臺灣藝術教育史上首個「校園定目劇場」與「自負盈虧」的雙重歷史紀錄。

欣逢邁入第十五年，臺師大表演所再次榮獲諾貝爾文學獎得主高行健講座教授的全力支持，讓甫於今（2019）年五月由該所進行世界首演，且成功引起廣大迴響的《獨白》，以及編創自高講座教授獲頒諾貝爾殊榮的《靈山》，作為該所十五週年的最精彩獻禮。臺師大表演所夏學理所長表示，二合一的《靈山上的獨白》舞、劇聯演，首創了「校園定目劇場」的演出製作形式，並「自負盈虧」地光榮寫下，在臺師大「知音劇場」隆重連演跨三週十場的藝術教育紀錄。

臺師大週邊的人文藝術風華、觀光商圈魅力，以及為數眾多的國際學生，雖看似為發展「定目劇場」的絕佳基礎，但就總體的消費風氣而言，「定目劇」尤其是絕無僅有的「校園定目劇」，事實並非人氣首選。本次，由於企業、校友、扶輪社的大力支持，讓《靈山上的獨白》可以出現「秒殺完售八場，又再熱烈加演兩場」的奇蹟，夏學理所長特別對慷慨解囊的張美芳女士、誠鼎國際企業、遠東SOGO百貨、POSA舶莎國際、六星集足體養身會館、遠東集團 - 徐元智先生紀念基金會、台北劍潭扶輪社、天紅整合行銷、台北富邦銀行公益慈善基金會、東龍珠珠寶集團敬獻最真摯謝忱。

夏學理所長說，由於企業的盛情美意，也因此讓平日以學生為觀眾主體的「知音劇場」，擁有更多來自各方與各行業的嘉賓，以及臺師大週邊鄰里暨蘆洲蓮心護理之家的長者們。在此同時，NeoFashionGo、華人世界時報、台灣英文新聞、聯合晚報、中央社、Bon News、談新聞、波新聞、HiNet生活誌、新住民全球新聞網、漢聲廣播電台…等眾多媒體的大幅報導，以及臺北市政府與臺師大表演所共同樹立的「學‧府協力」新里程碑，俱都是熱力宣介《靈山上的獨白》的重要平台。

夏學理所長指出，《靈山上的獨白》能夠順利歡慶獻演，主在於梁志民、吳義芳兩位教授樂於以「教育志工」的身份，無私率領演出團隊成員精彩演繹兩部經典鉅作。此外，該所范聖韜副教授帶領行銷實習團隊，完美展現幕後英雄本色，以及所辦的林筱雯、張欣蓉兩位同仁，願意在原本就沒日沒夜的工作裡，微笑承擔「額外」的一切，也是圓滿實現「定目劇場夢」的關鍵。夏所長感謝蒞臨「知音劇場」的每一位嘉賓，以掌聲鼓勵該所一步一腳印的昂首走過15年，且滿懷喜悅、信心滿滿的挺進第二個15年。