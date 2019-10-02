歡慶光輝十月！2019台北君悅酒店線上旅展

光輝十月，就從台北君悅酒店2019線上旅展開始！自10月1日（二）起中午12時起，至11月15日（五）晚間23點59分59秒止，台北君悅酒店集結館內超人氣無國界自助餐「凱菲屋」，與和風美饌吃到飽的「彩日本料理」等6家餐廳，加上提供頂級奢華芳療的「Oasis Spa」，推出多款最低52折的超值優惠券回饋民眾。

因應網路購物趨勢，台北君悅酒店於10月1日（二）線上旅展開賣當日中午12時30分起，推出「凱菲屋下午茶餐券買一送一」限量100張與指定餐券買10送1的超值優惠。優惠券有電子與紙本兩種型式供消費者選擇，前者付款後即買即用，後者則於購買日起算十日後寄發且須額外收取NT$70郵資）。線上旅展網址為：https://tinyurl.com/y2n7bqn9

若是沒搶到10月1日首波「凱菲屋下午茶餐券買一送一」限量100張餐券， 10月21日（一）中午12時30分還有第二次機會，不要錯過囉！

道地義式口味 ─ Ziga Zaga義大利餐廳 ─ 義式全家饗樂四人餐券（平假日均適用）

（原價$7,640，特價$3,990，現省$3,650，約52折）

台北君悅酒店執行副總廚陳明烽精心規劃，可供四人大快朵頤的「義式全家饗樂四人餐」，先以爽脆水耕生菜沙拉、帕瑪火腿片、瑪札瑞拉乳酪球、酥炸花枝圈與麵包棒集結而成的「義饗精選開胃集」，加上現作「窯烤吉爾巴達麵包佐煙燻番茄紫茄蓉沾醬」，以及主廚精選今日湯品揭開序幕，接著獻上口感些微嗆辣的「龍蝦雞蛋銀絲麵佐番茄奶油醬汁」；選用火腿、蘑菇、朝鮮薊、橄欖、番茄、瑪札瑞拉乳酪及羅勒等食材現作現烤，香酥薄脆的「窯烤四季披薩」，以及多汁軟嫩的「爐烤頂級美國沙朗牛排400公克佐田園鮮蔬」，加上精緻甜點、時令鮮果、香濃咖啡與茶，旅展優惠價僅須$3,990，就能讓四人享受豐盛飽足的八道式套餐，是本次旅展絕對不能錯過的亮點（憑券每人加價$90+10%，即可任選台灣生啤或可樂、汽水一杯）。

粵式經典必嚐 ─ 漂亮廣式海鮮餐廳 ─ 黃金片皮燒全鵝歡享四人餐券

（原價$7,260，特價$4,600，現省$2,660，約63折）

以粵菜佳餚聞名的漂亮廣式海鮮餐廳，以產自桃園大園，均重約 4.5 至 5 公斤的燒全鵝為主角，獻上可供四人大快朵頤的「黃金片皮燒全鵝歡享餐」，內容除有廣東片皮燒鵝外，更依據鵝肉不同部位，分為炙香燒鵝腿兩吃、蘿蔓生菜鵝肉鬆、砂鍋香芋鵝架米粉湯、燒汁鵝肉酥等料理，加上乾燒年糕中蝦煲與時令鮮果、甜點及冰品，全鵝套餐一次到位，是親朋好友歡聚共享最超值的選擇。

網路票選冠軍 ─ 凱菲屋 ─ 超值聯合優惠券（平日）

（原價$3,872，特價$2,690，現省$1,182，約69折）

民眾可自由選擇週一至週五午／晚間自助餐兩客，或週一至週五下午茶四客（須單次使用完畢）。無論是兩人共享的溫馨時刻，或四人共度的歡樂時光，在台北君悅酒店人氣滿點的自助餐廳「凱菲屋」，大快朵頤享用多樣美味餐點，是旅展必買品項！

和風美饌之最 ─ 彩日本料理 ─ 3+1單人自助餐套票

（原價$6,072，特價$4,200，現省$1,872，約69折；假日使用須補足假日原價差額）

以正統大和美食自助餐而聞名的彩日本料理，印入眼簾的是充滿東洋元素的空間設計，以及陳設錯落有致，傳來陣陣香氣的開放式廚房。實力堅強的廚藝團隊，將每日鮮送魚貨化為賓客烹調豐富道地的日本料理，從各式現作壽司與手捲、Q彈爽口新鮮生魚片、鐵板燒到時令烤物、濃郁拉麵與風味點心，是味覺的饗宴，也是聽覺與視覺的滿足。

星級推薦美味 ─ 寶艾西餐廳 ─ 米其林推薦海陸雙珍套餐單人券

（原價$3,784，特價$2,800，現省$984，約74折）

連續兩年榮獲台北米其林指南推薦的寶艾西餐廳，推出「海陸雙珍套餐單人券」。擅長歐陸與法式料理的羅偉洲主廚，以口感酸中帶甜、軟中有脆的香草風味波士頓龍蝦塔作為前菜，接著獻上口感濃郁厚實，佐有燈籠蕈麵包片的奶油蘑菇濃湯；主餐則是多汁軟嫩的美國頂級菲力牛排120公克，加上鮮甜肥美的炙煎北海道大干貝，最後再以精選甜點與餐後飲品，為寵愛自己的星級美味畫下完美句點。

信義區頂級芳療 ─ Oasis Spa ─ 105分鐘經典療癒按摩／經典護膚療程體驗券（每人限購一張）

（經典療癒按摩：特價$2,888，原價$3,960，現省$1,072，73折／經典護膚療程：特價$3,999，原價$6,050，現省$2,051，66折）

Oasis Spa經典療癒按摩療程，手法融合東方傳統深度揉捏技術及西方精油芳香療法理論，有效去除血氣鬱結、舒緩緊繃及消除壓力，喚醒並排清阻塞的能量經絡。與美國頂級保養品牌Kerstin Florian合作，量身訂作獨家四款按摩精油，讓您的身心靈重拾平靜鎮定、舒壓療癒、再生活力與煥新能量。本次旅展亦推出經典護膚療程，適合任何膚質，以草本精華、溫泉礦物、海洋植物萃取物等天然成分作為護膚原料，讓自然的精華呵護您脆弱細緻的肌膚，達到深層淨化及平衡滋養的效果。