重陽敬老 美福禮遇銀髮族

九九重陽由心敬老，台北美福大飯店邀請長輩們到彩匯自助餐廳享用異國美食，與家人朋友一起歡慶過節，10月7日重陽節當日享用午餐或晚餐，65歲(含)以上長者即贈送在國內已有超過四十年品牌資歷的Our Obligation生活小工具「貼心指甲剪」(價值NT$300)，附設放大鏡輔助，減緩長輩們眼力不佳的困擾，可桌面固定的設計，單手也方便使用，時時貼心家中的銀髮族，限定小禮數量有限，送完為止。重陽敬老節，一起與長輩們到彩匯自助餐廳品嚐廣受歡迎的日本料理、泰式佳餚、現烤的印度手工烤餅與爐烤的印度坦都烤肉，現場香煎嫩烤的鮮美牛排或海味微主菜，以及餐檯上各式海鮮、現切美國爐烤牛肉等異國料理，再搭配午、晚餐限定的位上主菜，來自日本的香煎A5和牛及蒜香龍蝦等主菜擇一品嚐，細細品味、悠閒用餐。彩匯自助餐廳午餐每位NT$1,500+10%、晚餐每位NT$2,000+10%，訂位請洽02-7722-3395。

在網路熱搜名單的彩匯自助餐廳以獨特的A5和牛位上主菜及多樣的異國料理在競爭激烈的自助餐市場上獨得一席之地，今年除了維持廣受喜愛的泰式、日本料理等美食，另全新推出印度料理，來自印度的專業廚師將繽紛多元的印度美食原汁原味於彩匯美味登場。印籍師傅Bhajan Singh來台從事廚藝料理長達九年，將印度的各式食材、香料帶到台灣，以傳統的料理手法帶來多道印度美饌。透過傳統窯烤方式，以炭火慢烤手揉麵衣，可變化不同風味的印度烤餅，經270度窯溫烤至微帶焦香的原味奶油烤餅，手工現做展現Q彈口感，搭配不同配料可搖身變換成香蒜及起士等風味，原味品嚐越嚼越香，亦可依循印度傳統吃法，搭配印度咖哩，感受烤餅麵衣吸附香濃咖哩後活躍於味蕾的絕妙滋味。廣泛使用各式香料的印度美食，光是咖哩就融和至少20種香料，搭配番茄、洋蔥、薑、蒜等印度咖哩必備食材所製成的香濃咖哩醬，主食材則靈活搭配各式鮮蔬、頂級牛、羊或豬肉等，品嚐方式除了搭配烤餅，傳統吃法可選搭印度香料飯。另外同樣以炭火窯烤的坦都里烤肉，新鮮的各式肉品以辣椒、鹽及芥末油醃製後再以優格、蒜泥、檸檬水及綜合香料醃製，以270度窯溫烤至外皮微帶焦脆。印度香料依附在鮮嫩多汁的烤肉，風味獨特彷彿置身百味繽紛的熱情國度。餐檯上另可見多款風味醬料，有印度BBQ醬之稱的「薄荷醬」，特有的酸香辣適合搭配烤肉；帶有琥珀色澤的「羅望子醬」酸中帶甜，適合搭配各式印度炸物料理；另一款乳白醬色上面灑有香料的是自製「優格醬」，適合搭配各種印度料理。

除了各式印度風味料理，還有道地的印度拉茶，印度師傅以大吉嶺紅茶為基底，搭配薑、丁香、茴香、肉桂及綠豆蔻以慢火煮約一個小時，再加入鮮奶續煮約十分鐘後過濾，品嚐時可自由搭配餐檯上多達八種的印度零嘴。多樣化的印度美食玩味舌尖，來一趟豐富的味覺旅行。

頂級海陸微主菜 佳節暢享美味升級

彩匯自助餐廳除了提供多款異國料理，一直以來提供每位單點位上的精選主菜也是饕客們的品嚐重點。享用午餐及晚餐的賓客每位提供有「美福精選牛小排」及「香煎日本A5和牛」，A5和牛肉擁有粉嫩油花，於煎板上滋滋作響，軟嫩肉質年長者可輕鬆品嚐，不食牛肉者可選擇「蒜香龍蝦襯北極真鱈」，三款主菜供擇一品嚐。彩匯美味不僅於此，位於「現煎料理區」亦提供有多道海陸珍味，午餐期間可品嚐到獲得2018紐西蘭草飼牛冠軍的「板煎紐西蘭金牌沙朗」；來自紐西蘭海域，外皮粉紅且肉質Q彈富含油脂的「粉紅鰻」，以奶油香煎鮮嫩美味，還有「現烤小羔羊肩排」等。晚餐期間提供鮮嫩美味的「板煎澳洲和牛翼板」、帶有Q彈口感的「黑櫻桃醋汁伊比利豬」、鮮美的「焗烤日本大生蠔」以及肉質肥美的「香檸奶油龍蝦鉗」等料理，現做美味，輪番上菜，精緻擺盤的微型主菜，於午、晚餐期間無限供應，讓用餐更有樂趣，更多驚喜!

用餐再搭配餐檯上各式中西日式料理，有各式鮮食生魚片及花壽司等料理的「日式料理區」；選用時令鮮味水產海鮮的「海鮮料理區」；想要品嚐牛肉麵、台灣擔仔麵、粿仔條等麵食與各式現燙小農時蔬可至「現煮麵檯及鮮蔬區」；美福的招牌牛肉料理可於「現切肉檯區」品嚐美國爐烤牛排；提供有酸、香、辣的打拋豬、椒麻雞等「泰式料理區」，以及不定期變換菜色的「主廚精選熱菜」；輕食少負擔的「冷盤沙拉及現榨蔬果區」多款現榨蔬果汁，營養滿分。

享用完精緻美味的異國美饌，餐後必嚐美福令人心情愉悅的「繽紛甜點」，餐檯上除了招牌甜品、耗工費時的少女酥胸馬卡龍、外酥內軟的經典可麗露、選用台灣有機茶葉所製成的各式蛋糕，以及午間限定的「現煎手作風味鬆餅」，嚴選法國發酵奶油搭配日本質地細緻、保水性佳的奧本麵粉調製成，採現點現做方式，賓客可自由選搭各式水果、低糖紅豆餡，以及自製野莓醬等，多樣化的選搭方式，創造屬於個人的風格甜點。晚餐期間則推出的人氣排隊甜點「法式水果千層酥」，採用法國發酵奶油及麵粉，費時三天製作而成的千層酥皮，費工耗時，搭配香滑的大溪地香草卡士達，每一口都是驚豔味蕾。豐富多樣的異國料理，迎合不同家人的需求，全家一起到美福彩匯自助餐廳，熱鬧聚餐歡度重陽節。