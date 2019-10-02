日本新加坡蟬聯全球最好用護照 台灣名列第31

全球居留權和公民身分顧問公司「恒理」公布今年最新一季全球護照指數，日本和新加坡因護照可免簽或落地簽進入190個國家地區，兩國再度並列第一，台灣排名第31較上季退一名。

恒理公司（Henley & Partners）參照國際航空運輸協會（IATA）的數據製作恒理護照指數（Henley Passport Index），昨天在官網公布護照好用度排名。日本和新加坡繼上季奪冠後，本季再度並列第一。

排名第2的是芬蘭、德國和南韓護照，可以免簽或落地簽進入188個國家地區。丹麥、義大利和盧森堡護照則以187個國家地區排名第3。

台灣護照持有者可以免簽或落地簽進入145個國家地區，在恒理公司的全球護照指數中排名第31，較上季退步一名。

中國護照本季排名第72，較上季進步2名，但僅能以免簽或落地簽入境71個國家地區。

恒理公司指出，對照2014年的全球護照好用度排名，當時美國和英國占據龍頭地位，但這兩個國家目前已滑落至第6名，是2010年以來排名最差的一次。

另一方面，相較於上一季，本季排名爬升最多的是阿拉伯聯合大公國護照，進步5名，排名第15。排名顯著上升的主因是近3個月來，有數個非洲國家提供阿拉伯聯合大公國護照持有者免簽入境資格。

本季排名墊底的依舊是阿富汗護照，排名第107。