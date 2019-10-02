萬金杜鵑冠全台，青農返鄉作伙拚

為扶植地方產業，協助在地農友，新北市政府推動「 萬金杜鵑鄉」計畫，與金山地區農會和當地杜鵑花農合作， 今年將在萬金地區廣植2萬株各品種杜鵑， 民眾在四季都能欣賞杜鵑花開，成功營造地方杜鵑花產業鏈。

金山青農嚴慶榮民國91年返鄉接手父親的杜鵑苗圃，經過17年的 努力，規模由原先3個苗圃0.2公頃，至今已擴大至6個苗圃2. 5公頃，年產量更高達75萬盆，是金山杜鵑種植規模最大的花農， 目前也擔任農會花卉產銷班長。嚴慶榮的苗圃涵蓋金山區六股、重合 、三界等里，園區8成皆種植杜鵑，另外還有百合、桂花、茶花、含 笑等其他園藝植栽，主要供貨至田尾及提供全臺道路、 建築與綠美化工程使用，部份植栽也會銷往台北市建國南路花市， 花季時滿園綻放，美不勝收。

嚴慶榮原本從事珠寶鑄造，SARS疫情發生時恰逢事業低潮， 加上雙親年紀漸大，已不堪負荷苗圃生產勞動， 於是他決定返鄉接手杜鵑種植，並考量存活率及管理效率， 毅然將原本裸根種植的方式改為盆花種植，花了整整5年的時間， 杜鵑種植才漸漸上了軌道，存活率及產量趨於穩定。 太太黃美娟在婚後也一起投入杜鵑種植工作，成為一名女青農， 在夫妻倆共同努力下，杜鵑苗圃才有現今這麼大的規模。

農業局長李玟表示，萬金地區為全臺最大的杜鵑花苗產地，年產量約 600萬株，全臺道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆 由此供應，產值逾1億元，且栽培多達約300種的杜鵑品種。

農業局近年來積極與農會、公所合作， 輔導花農共同打造萬金杜鵑鄉，要將這個最大的杜鵑產地營造成「青 春山海線」新賞花景點。

此外，金山區杜鵑公園也即將在108年1 0月5日揭牌啟用，公園內種植6,500株各式杜鵑， 歡迎大家來感受萬金杜鵑的魅力。