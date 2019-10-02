5位技職國手獻獎分享喜悅 新北同享榮耀

第45屆國際技能競賽已於8月27日在俄羅斯喀山落 幕，今(2)日5位參加第45屆國際技能競賽的得獎國手於市政會 議獻獎分享喜悅，感謝新北市的栽培技能征服世界賽。其中， 資訊技術(軟體應用)塗家和榮獲金牌；汽車技術呂祖懿、 汽車板金顏翔昱與網頁設計林益弛榮獲銀牌； 資訊與網路技術郭軒辰獲得優勝。

市長侯友宜表示，新北市自108年起加碼推動4年4億元「 贏得未來‧技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質，在「 專業技職」上，持續深化教師與學生之專業技能，培育具備實作力、 創新力及跨域力的國際專業技術人才，恭喜這次獲獎的國手， 透過技職，讓新北市站上國際。

獲得資訊技術金牌的塗家和則說， 參賽過程中發生了許多意料外的事，從報到第一天就收到競賽使用的 技術範疇與原先討論的不同，接著是大會公告的虛擬測試環境不斷異 常重新開機、會場環境測試無法在預定時間內完成， 身在異地又不斷發生特殊狀況，

讓我的心情真的有點躁動。 還好我回想起在國內訓練跟模擬時的心態， 提醒自己是為了什麼參加比賽的? 盲目地追求金牌並不是我想要的。

透過參與競賽，學習、切磋、 進步，才是我的初衷。回想過往的練習，最後終於找回平穩的心情， 憑著充分的經驗，再加上團隊合作，讓我在遇到問題時都能果斷地決 定該如何處置。

汽車技術銀牌的呂祖懿也提到，因賽前不公告車型車種， 之前也從未經歷過這樣的賽制，參賽壓力非常大。 另外也由於台灣在前兩屆國際賽分別獲得銅牌及金牌的佳績， 讓我在場上受到各國特別觀察。

競賽期間， 各國裁判長及媒體的特別關注以及在十幾支攝像頭對著我的情況下競 賽，當下的感覺並不是緊張而是有點憤怒。但我只能不斷的提醒自己 要冷靜面對，有時被裁判不公平對待， 也只能安慰自己是做的不夠完美。

十分感謝這一年的訓練使我練好基本功， 才能在千變萬化的國際賽中穩紮穩打， 也非常感謝三重商工與汽車技術訓練團隊給我的支持與鼓勵， 才能有這樣得成績。

教育局表示，今年新北市不論在獲獎率或是得獎名次，成績都十亮眼 。6位參賽選手有5位獲獎，得獎率高達83%， 而且這5位國手皆畢業於新北市高職，亦說明本市長期推動技職教育 已具成效。

藉由拔尖投入選手培訓，提升選手英語能力、 辦理模擬競賽以及培育選手實作經驗與臨場反應。 透過競賽訓練與高強度的競爭，增強學生實務知識與技能的成熟度， 新北市讓學生成為未來技職明星，創造更大的榮耀。