外籍生攜母國文化到校分享 台生免出國接軌國際

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）教育部國教署推動與外籍大學生交流計畫，邀請來台求學的大專院校外籍生到高中校園分享各自國家的風土民情，或參與高中社團活動等方式，讓高中職生免出國也能累積國際互動經驗。

此一計畫廣獲各校熱烈迴響，像是國立新竹高級商業職業學校的應用外語科，配合自編教材「漫步新商」、「竹塹英語導覽」及線上口說系統，邀請玄奘大學的外籍生到校體驗，新竹高商學生用英語解說，讓外籍生認識新竹市，外籍生則介紹該國的文化及風俗民情讓新竹高商學生認識。這樣的面對面交流，對於增進學生的外語能力也有很大的幫助。

彰化縣達德商工學生則與環球科技大學來自馬來西亞、印尼、菲律賓及香港等國家地區的國際生，，一起參訪彰化田尾鄉知名的花卉觀光園區輝豐九重葛之家，以「國際視野、在地交流」為主軸，進行生態健行、繪畫、在地文化踏查等活動，不但是實境教學，更是一場藝術元素融入社區木器加工產業的文化深度體驗。

其中，英國劍橋藝術學院畢業的童書插畫碩士、同時也是田尾在地繪本插畫家莊予瀞老師，熱情指導雙方學生，在手作原木板凳繪製獨具個人特色的自畫像，讓學生留下深刻的印象。

國教署表示，計畫實施至今已舉行249場，108年度也有多達96校參與，廣獲師生與家長的肯定，未來將持續提供更多元的國際化學習方式，提升高中職生的國際視野。