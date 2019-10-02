香格里拉台南遠東國際大飯店順時令、食當季　「紅菱入菜」創意料理10月新鮮上桌

台南農產豐富，四季各有獨特的豐收農作物。香格里拉台南遠東國際大飯店「可持續美食計畫」理念，以食在當季主軸，繼麻豆”香柚入菜”與”虱FOOD菱好”後，由黃胤仁行政主廚再度帶領團隊，親至台南官田採收豐收菱角，自10月1日起至30日於「醉月樓」中餐廳及遠東CAFÉ 」自助式餐廳新鮮上桌，讓賓客品嘗菱角不同的創意料理，享受當季產地直送的美味！ 更多詳情，請洽 (06) 702 8856。

香格里拉台南遠東國際大飯店一直以來致力於「可持續美食計畫」，以實際行動支持在地產品，希望通過採購本地食材原料，為當地的經濟發展做出積極貢獻，履行企業社會責任；並透過主廚們的創意，推動「食在當季更環保」的觀念，避開需要耗費大量能源栽重的反季節食材，為環境減少污染盡一份力量。

台南官田有菱角故鄉的美稱，是全台最大菱角產地，現正進入秋天豐收的菱角季節，舉目可見的菱角田謂為一道獨特風景。菱角是營養價值高的作物，在明朝李時珍的《本草綱目》更提到「菱角安中補五臟，不飢輕身。」飯店馬來西亞籍行政主廚黃胤仁順應時令，率領團隊走訪官田採收新鮮的紅菱，並推出一系列創意料理，將顛覆大家所熟悉的將菱角水煮熟剝殼或熬粥的吃法。主廚推薦必點：

「紅菱入菜」系列美饌，10月1日起至10月30日，於遠東Café自助餐廳每日輪替供應，而醉月樓中餐廳則推出單點菜單供選擇，就是要盛情與大家分享季節的豐收，享受 食在當季 的美好滋味!