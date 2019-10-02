板橋凱撒週年慶暖身開跑 入秋首檔饗食優惠

濃濃秋意到來，板橋凱撒有別於飯店餐飲市場，自九月起不漲價且優惠更多，同時為迎接即將到來兩週年慶提前暖身，特別獻上首檔饗食優惠，即日起至10/31止，朋派自助餐廳平日晚餐、假日午晚餐時段推出四人同行一人免費，每人現省220元。板橋凱撒入秋首檔抗漲優惠，享受輕鬆聚餐時刻，平日午餐每位NT$588、平日晚餐及假日每位NT$880盡情大嗑美食！優惠詳情請洽(02)8964-3983。

「朋派自助餐廳」餐檯區分為六大美食區，「開胃菜與沙拉冷檯區」供應多款特製冷菜及各式新鮮蔬果，如現拌泰式青木瓜沙拉、炸蛋沙拉、泰式涼拌魚皮等。「現作鐵板/煲仔/主食區」除了提供台式肉燥麵、海鮮湯、現燙季節蔬菜、現煎US PRIME等級牛排等。

「精選熟食熱鍋區」以泰北椒麻雞、清蒸檸檬魚、泰式炒河粉、泰式蔬食咖哩、照燒雞腿等輪番上陣。「鮮美時令海鮮區」則是維持熟客喜愛的當季螃蟹、白蝦、淡菜、現切生魚片、現握手捲及日式冷菜等東方經典料理。「火鍋DIY」供應麻辣/昆布湯底涮涮鍋可盡情自由搭配食材變化。

「甜點飲品歡樂吧」入廳即見的異國甜食天堂，現烤蘋果酥、焦糖布蕾、檸檬塔、水果鮮奶酪、各式冷熱飲品、莫凡彼冰淇淋等任君挑選，以及新推出逐桌位上現烤義式手工披薩，為饕客們增加更多美好享食體驗！