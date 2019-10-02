台北士林萬麗酒店士林廚房自助餐廳 超級敢蟹！

時序入秋，正是品蟹的最佳時機！看好台人愛吃蟹，台北士林萬麗酒店(Renaissance Taipei Shihlin Hotel)也正式加入五星飯店秋蟹戰局，士林廚房自助餐廳自2019/10/01(二)起至2019/11/30(六)推出入秋限定「超級敢蟹」秋蟹主題料理活動，每位NT$1,180+10%起，由主廚使用時令蟹款精心設計多達30款秋蟹主題料理每日輪替，口味囊括中、西及東南亞等多國風味；平日晚間及假日全天將特別提供六款「現點現蒸」肥美秋蟹，假日全天再加碼供應紮實飽滿的帝王蟹腳無限享用，提供饕客們暢享秋季美味的鮮蟹盛宴。

除了多樣化風味的秋蟹料理外，另提供現剖生蠔及多達25大主題料理區、總計超過120種料理無限享用。活動期間於假日午、晚餐餐期蒞臨點用「自助餐」餐型，凡加入台北士林萬麗酒店官方Line@帳號後，拍攝士林廚房秋蟹活動料理照片打卡酒店地標並上傳至個人Facebook或Instagram頁面，即可享該位用餐79折優惠。

九至十二月正是品嘗肥美秋蟹的最佳時節，由士林廚房主廚黃仁人以及副主廚王振儒領軍，自螃蟹挑選的種類起，除了著重選用當季盛產蟹款，依照多數人分別愛吃蟹黃及蟹肉等需求，再針對不同蟹種的部位搭配上適宜的料理方式，口味囊括中、西及東南亞等多國菜式，另特別考量適口性、首重台人喜愛的在地化口味，結合秋蟹主題推出道道經典料理如：麻油小卷螃蟹麵線、西西里風味燴鮮蟹、酥炸手工蟹肉可樂餅、焗烤蟹肉通心麵、酥炸咖哩軟殼蟹、鮮味蝦蟹海鮮粥、新加坡香辣蟹、紅蟳米糕、松露蟹肉茶碗蒸等，同時也推出創新口味包括：蟹肉墨魚披薩、菠菜風味美味蟹堡以及鹹蛋黃蟹肉馬卡龍等總計多達30種多樣化的秋蟹菜色。

除了提供多樣風味的秋蟹主題料理，平日晚餐及假日全天更於開放式廚房空間推出「現點現蒸秋蟹區」，每日將會提供六款當令時節秋蟹提供選用，種類包括萬里蟹、藍鑽蟹、梭子蟹及旭蟹等，提供民眾直接夾取後，入籠大火蒸煮約莫10至15分鐘，以呈現最佳品嘗狀態。

士林廚房除了致力於推出多元化的主題活動，以增加各項食材活用及豐富性，更為饕客們求新求變的味蕾，打造創新與美味兼具的餐點，以提供民眾探索並探索不同風味。自不斷新增並強調「現點現做」的餐檯料理起即受到饕客們的喜愛，此次將全新推出「現煎法式香草吐司」，由西點副主廚彭建文多次試驗研發，使用冠軍麵粉製作而成的法國國民麵包—法式長棍切片，接著浸入使用香草莢與牛奶加入雞蛋中調和而成的香草蛋液中，在法式長棍擁有外脆內綿的特性下，經過浸泡蛋液後使用奶油香煎後，更能凸顯外酥內嫩的口感。

士林廚房受到饕客們喜愛的「巧口甜點餐檯」也針對秋蟹主題，特別研發推出「鹹蛋黃蟹肉馬卡龍」，主廚特別將馬卡龍外殼混入切達起司，搭配上奶油白醬蟹絲鹹蛋黃內餡，打造迷人鹹甜風味馬卡龍；另外選用新鮮的菠菜融入布里歐漢堡皮中，以黃金比例製作而成的芥末美乃滋醬搭配上蟹肉、生菜呈現，打造直徑4公分迷你尺寸的「菠菜風味美味蟹堡」，都是因應秋蟹主題推出的全新巧口鹹點！