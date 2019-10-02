馬可波羅酒廊X美麗佳人X財團法人乳癌防治基金會

迎接粉紅十月，響應全球乳癌防治月，香格里拉台北遠東國際大飯店特別攜手Marie Claire美麗佳人國際中文版與財團法人乳癌防治基金會，合作推出「粉紅十月 時尚公益下午茶」， 2019年10月1日至31日於飯店38樓馬可波羅酒廊期間限定供應，長年致力企業社會責任的香格里拉台北遠東還將活動淨利20%捐贈予財團法人乳癌防治基金會以作為圓滿基金，邀請大家共同支持，享受充滿粉紅力量的午茶時光，同時也能響應公益活動，關懷身邊溫柔而堅毅的女性。而今年更特別邀請粉紅甜心超偶『張語噥』共襄盛舉，為這次時尚公益下午茶揭開序幕，開啟一整個月的粉紅國際乳癌防治月。

此次時尚公益下午茶組由飯店法籍甜點主廚胡孟洋(Yann Roumanille)精心設計，以關懷女性身心健康為靈感發想，並加入財團法人乳癌防治基金會創會使命及其標誌，象徵生命、溫暖、力量的太陽，而快樂自在飛翔的大雁代表對生命的執著，最終共同創造「圓滿」人生作為主題，主廚特意在多款鹹甜點的食材與造型上別出心裁，不僅在顏色搭配上以粉色系擄獲少女心，更在多款甜點造型以「圓形」呈現以呼應主題，而像是以粉紅公益路跑賽道做為設計理念的【跑在粉色賽道上的艾克莉】，還有【表裡不一棒棒糖】裡頭包裹著貝禮詩香甜酒所調配的巧克力內餡等，處處巧思可見其用心！此外，馬可波羅酒廊首席調酒師駱威宏─百加得傳世雞尾酒大賽港澳台冠軍，亦特別同名推出「粉紅佳人」與「美麗佳人」特調飲品，用味蕾道出勇於奔愛的少女以及堅忍不拔的女人，秋高氣爽的十月天，來一場「粉」美下午茶，在馬可波羅酒廊絕美高樓城市景觀下，形色皆美的午茶點心即將攻佔您的手機記憶體，美照快門按不停！