〈時評〉通烏案川普如何出招化解危機 恐怕才是最大風險

美國總統川普最近又頻頻攻佔媒體版面，這次話題不再是通俄門、召妓案、中美貿易大戰，或是與北韓領導人金正恩會面、或與伊朗衝突，而是新話題「通烏案」。

這件事讓民主黨在美國總統大選中撿到槍，但會不會讓川普一槍斃命？恐怕未必。

通烏案的吹哨者是一位CIA幹員，他雖然沒有直接耳聞川普與烏克蘭總統澤倫斯基30分鐘關鍵對話，但川普身邊決策官員的描述，已足夠讓他的證詞，得到眾議院情報委員會主席，加州民主黨議員亞當．希夫的認同，認為極具價值，且與吹哨者達成協議，將到國會出席作證。

據吹哨者透露，川普在7月間，致電烏克蘭總統澤倫斯基，企圖以美國對烏克蘭的3億9千1百萬美元軍援，作為交換條件，要求烏國總統透過檢察總長，重新啓動對美國前副總統拜登父子，在烏克蘭可能涉及弊案的調查。在本案中，拜登之子韓特曾經擔任一家天然氣公司董事，坐領高薪。當時主導弊案調查的檢察總長蕭金被拔官。

川普的私人律師，美國前紐約市長朱利安尼曾問過烏國總統，有沒有可能重啓調查？據了解，川普在與烏國總統的通話中，對2016年檢察總長蕭金被免職一事，感到可惜，並希望能夠重啓對拜登父子的調查。

拜登現為民主黨內，挑戰川普總統大位最強勁的對手，如果川普能夠像當年攻擊希拉蕊一樣，拉下拜登，那他下一任4年總統的寶座，就穩若泰山了。

拜登父子在烏克蘭究竟還有沒有新事證值得調查？烏克蘭前檢察總長魯科接受BBC訪問時，說得很直白。他説，依據烏克蘭的法律，他們沒有新事證重啓調查，要查你們美國人自己查。但是烏克蘭總統澤倫斯基答覆川普又很曖昧。他說，現在的檢察總長是自己人。言下之意讓人充滿想像空間。

美國眾議院議長，也是民主黨的裴洛西，宣布準備對川普提出彈劾。當然，要彈劾川普沒有那麼容易，首先要眾議院435席議員中，218席議員通過，全案再送負責彈劾的參議院，此時美國最高法院首席大法官負責主審法官，眾議員成為檢察官的角色，要參議員三分之二以上，認為總統有問題，才能迫使他下台。

問題是共和黨在參議院的人數比民主黨多20人，民主黨有那能耐，拉到三分之二以上的絕對多數嗎？答案是難。

事實上美國也從未有總統因為被彈劾下台的，不論是過去的強森、尼克森、柯林頓。其中尼克森是自己請辭下台，其他包括現在的川普，都難以形成憲政慣例。

川普對於通烏門案，言詞反應激烈，可以預期。他將吹哨者形容成外國的間諜，而且要以跟過去不一樣的手法，來處理吹哨者，語帶恐嚇威脅，不言可喻。

不過真正令人擔心的還不是川普言詞上的反應，他如何出招，化解彈劾案的威脅，倒是世人關注的焦點。圍魏救趙，聲東擊西，是政客們慣用的手法。川普怎麼出招，世人都在看，恐怕才是最大的風險。