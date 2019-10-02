新北市多元文化戲劇展演 來圖書館看劇認識移工朋友

由新北市政府勞工局委託六藝劇團辦理、新北市立圖書館協辦 2019《阿拉丁與奇幻四國》外籍勞工多元文化戲劇演出，將帶大家一起到世界各國旅行、體驗各國文化風情。希望大家看完演出後能更尊重來自各國的移工朋友，並感謝他們協助我們一起讓台灣更好！

活動參加方式可網路預約報名，每場次演出前一週開放網路報名，演出前20分鐘開放入場，優先入場資格保留至演出前10分鐘。(報名連結請洽六藝臉書粉絲專頁 )。網路預約報名者優先入場，還有機會獲得預約小禮。活動現場提供有奬問答及互動遊戲小禮物(手持小風扇)。若來不及網上預約，也可現場排隊入場：演出現場留有200席位給未報名的現場觀眾排隊入場，請於演出前10分鐘入場。

表演日期/時間/地點如下：

108.10.06(日)/10:30/總館(3樓演講廳)

108.10.13(日)/14:00/淡水分館(演藝廳)

108.10.19(六)/14:00/新莊西盛分館(戶外廣場)

108.10.20(日)/14:00/永和民權分館(B1演講廳)

108.11.02(六)/14:00/汐止大同分館(2樓演講廳)

108.11.09(六)/10:00/土城分館(3樓演講廳)

108.11.10(日)/14:00/三重東區分館(4樓演講廳)

*洽詢電話：六藝劇團(02)8914-6750

*新北市立圖書館保留變更活動內容權利，以本館網站公告為準。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）