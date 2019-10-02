市售蔬果殘留農藥2成不合格 北農、大潤發、知名連鎖素食皆上榜

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台北市政府衛生局今（2）日公布市售生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，共計抽驗88件蔬果產品，檢驗結果19件不符合規定，包含知名連鎖素食自助餐的杏菜，北農的紅鳳菜、龍眼和美濃瓜等9件蔬果，以及大潤發內湖店的黃秋葵等。

此次抽驗19件不符規定蔬果產品，包含北農的「紅鳳菜」檢出4項殘留農藥不符規定；大安區鍋道企業社的「特蔥仔」檢出3項殘留農藥不符規定；北農的「龍眼」、「辣椒」、連鎖素食自助餐的「杏菜」、大同區寶龍小吃店的「紅鳳菜」各檢出2項殘留農藥不符規定。

北農的「芫荽」、「美濃瓜」各2件及北農的「龍眼」、北投區平價水果行的「百香果」、萬華區嚴○蔬菜行的「大陸妹」、士東市場的「豌豆」、大同區寶小吃店的「A菜」、大安區巧運公司的「紅菜」、大潤發內湖店的「黃秋葵」、中山區張○隆蔬菜行的「敏豆」、北農的「檸檬」各1件檢出1項殘留農藥不符規定。

北市衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，可依法處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依法處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

針對不符規定產品，北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

北市衛生局提醒，民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。