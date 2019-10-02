國慶連假首衝北海岸 新北推薦好山好水好螃蟹

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）國慶連假即將到來，許多民眾都有國內旅遊的計畫。新北市政府推薦民眾可趁著假日到北海岸旅遊，賞海景品螃蟹，假日市集、龜吼海鮮一條街、漁夫市集以及富基魚市都是必去的超優景點。

北海岸介於台灣西部沙質海岸與東部礁石海岸間，海岸線崎嶇而獨具特色，又離台灣西北冷暖水交會及東北彭佳嶼海底地形而漁產豐富，尤其是東北季風開始南下，是萬里蟹品質最好時節，使北海岸秋季總是有前來品蟹的饕客、。

萬里的龜吼漁港海鮮一條街，海鮮餐廳林立以及攤販集中的漁夫市集，好吃好買都在這裡，過了漁夫市集，曾入選台灣最美海岸線之一「維納斯海岸線」，奇岩怪石在東北季風下，浪潮拍打更顯壯闊感，野柳駱駝岩、地質公園為欣賞大自然鬼斧神工的好去處，然後是秋季限定假日活蟹市集，就在野柳藍色公路候船亭下，由萬里蟹產銷班提供最實惠的活蟹給民眾帶回去烹煮，亦可代客蒸煮現吃。

出了野柳，往金山石門方向繼續走下去，十八王公、金山金包里老街、獅頭山公園都是好去處，別忘了也可以泡個湯，去去連上6天的辛勞，再繼續往石門富基走，富基魚市獨到的墨西哥帽建築，富貴角外海新鮮海產這都有賣，攤商規劃整齊設有公平秤，餐廳廚房皆以透明玻璃呈現，別怕海鮮被掉包，品質保證！

北海岸的景點實在太多，每個都是值得一遊的好去處，民眾不妨利用這一天假，去北海岸品蟹遊車河。