白晝、草率季、時裝週！台灣10月亮點藝文活動搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）這個十月台灣好精彩！雙十國慶將於本週登場，總統府更加碼推出光雕秀歡慶雙十節，許多時尚、藝術、科技相關的文化活動也都逐漸展開，我們整理出橫跨台灣北中南地區的十大亮點活動，週末不用一直待在家，就算下雨也有市內的展覽看不完。

看過7公尺高的大兔子嗎？一年一度的白晝之夜邀請到國際科技藝術裝置，跨夜且免費的踩點活動將於大內區（大直、內湖）登場；緊接著，適合藏家跟書迷挖寶的Art Taipei還有草率季，也將同時於台北展開；然而，千萬別忘了台北時裝週規劃市集、論壇等系列活動，穿出屬於自己的時尚態度驚艷全場吧！

此外，北美館推出的池田亮司個展，北師美術館的美少女的美術史展覽也都現正上映中，更多活動請參考以下我們整理出的詳細資訊。

國慶總統府光雕展演



（圖/文總）

文總將總統府化身為百年時光機，舉辦光雕秀歡慶國慶日，今年展演時間加長到一個禮拜，為歷年之最。邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監、知名配樂家王希文擔任音樂總監、金曲爵士音樂家許郁瑛以及闖蕩美國好萊塢的青年作曲家王米加擔任作曲，並由何欣穗獻聲導聆。

點燈儀式：10/4 19:00

時間：10/4-10/10 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

地點：總統府

官網：https://www.gacc.org.tw/

白晝之夜 Nuit Blanche



澳洲帕爾工作室的《打攪》（圖/白晝）

2019台北白晝之夜以「雙面芭蕾」為題邀請法國、英國、奧地利等國內外藝術家展出當代藝術裝置，作品多座落於捷運大直站至西湖站，並舉辦系列活動和藝術家及城市互動，北捷也將不打烊營運至隔日。

時間：10/5 18:00- 10/6 6:00

地點：台北大直、內湖

官網：https://www.nuitblanchetaipei.info/

台北國際藝博會 Art Taipei



去年的Art Taipei活動現場（圖/Art Taipei）

2019台北國際藝術博覽會以「光之再現」為題，透過各展區的敘事主題呈現當代藝術多元樣貌，這次吸引來自國際及台灣共12國的141家畫廊齊聚世貿展出。此外，活動包含4場週末藝術講座、主題特展、公共藝術展區，及和文化部合作的「MIT新人推薦特區」，將精選8位藝術家創作展出。

時間：10/18-21

地點：台北世貿一館

官網：https://2019.art-taipei.com/taipei/tw/

草率季 Taipei Art Book Fair



（圖/主辦單位）

第四屆的草率季主題「網起來」（Mesh-up ），聚集來自台灣跟超過230組的海外出版單位、小誌創作者、藝術家跟獨立書店們，可見沒有申請ISBN的手工裝訂書、外面買不到的zin等。

開幕首日 ：10/18 14:00-21:00

時間：10/18-20

地點：松菸文創園區，北向製菸廠＆巴洛克花園

官網：https://www.facebook.com/events/784026388667380/

台灣設計展 Taiwan Design Expo 2019



（圖/主辦單位）

2019台灣設計展將於「超級南」屏東登場，主視覺由三金設計師方序中操刀，主展區則由朱志康空間規劃，從平面視覺到建築都以「超級市場」呈現出該城市源源不絕的活力。

時間：10/5 - 10/20

地點：屏東台糖縣民公園

官網：http://designexpo.org.tw/en/

台北時裝週 Taipei Fashion Week



（圖/主辦單位）

台北時裝週SS20以Nowism為題，由文化部和經濟部合作推動，攜手教育部、新北市政府、原民會等打造，透過時尚藝術享受生活，並舉辦系列主題秀、品牌秀、裝置展覽等活動。

時間：9/27-10/20

地點：台北信義商圈、香提大道、Bellavita、松山文創園區

官網：https://bit.ly/2pdU0Kx

亞洲藝術雙年展 The Strangers from beyond the Mountain and the Sea



（圖/主辦單位）

亞洲藝術雙年展由國立台灣美術館主辦，由台灣藝術家許家維與新加坡藝術家何子彥出任雙策展人，以「來自山與海的異人」為題邀請16個國家藝術家來台展出，作品橫跨裝置、錄像、行為表演等多元形式。

時間：10/5- 2020/02/09

地點：國立台灣美術館

官網：https://bit.ly/2omBQFM

同根聲｜荒物聲響裝置展 Initial Resonance



（圖/主辦單位）

《同根聲｜荒物聲響裝置展 2》由敲打各式鍋碗瓢盆發出的聲音，藉此互動出不同的歷史景象，讓這樣的記憶與那樣的情感、這樣的人與那樣的人，在枝條掩映的光影中構成聲響裝置形成的時空洞窟，邀請每個進入展場的觀者共同創作「同根聲」。

時間：8/28-10/20

地點：松山文創園區/藝異空間

官網：https://www.songshanculturalpark.org/exhibitionlist.aspx

亞洲藝術節 Asian Art Festival



（圖/主辦單位）

故宮亞洲藝術節「泰國月」，透過展覽、講座、電影及美食市集等，從不同層次進入泰文化，夜間也加碼建築光雕秀加爵士樂。此外，10月10日「Tai Fashion泰時尚」邀請有「泰國蘇打綠」之稱的復古電子搖滾樂團TELEx TELEXs，與泰國知名服裝設計師Namfon Laistrooglai與Chaichon Savantrat，共同演繹一場音樂與時尚的服裝大秀。

時間：9/28-10/31

地點：國立故宮博物院，南部院區

官網：https://bit.ly/2mLOSf7

刺青－身之印 Tattoo Exhibition



（圖/高美館）

高雄市立美術館推出秋季特展《刺青－身之印》，攜手法國凱布朗利博物館共同主辦，以「刺青」為題，從人類文化發展之視角展現刺青的世界史，並從刺青藝術綜觀世界史，展出超過200件作品，也邀請到法國策展人舉辦對談講座。

時間：9/28-2020/02/09

地點：高雄市立美術館

官網：http://tattoo.kmfa.gov.tw/