數量多到擾民 澳洲維多利亞州批准將袋鼠做成寵物罐頭

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）澳洲維多利亞州政府昨（01）日宣布一項新計畫，擁有執照的獵人可以在維州射殺袋鼠，加工做成寵物食物，這也是政府為減少袋鼠數量的又一新政策。

袋鼠是澳洲國寶，還被印在國徽上，但由於數量過於氾濫，讓政府相當苦惱。根據2016年澳洲政府數據顯示，全澳約有4500萬隻袋鼠，而2010年袋鼠數量僅2700萬隻，6年內暴增近2倍。

綜合外電報導，為了減少數量，澳洲政府祭出多項措施，包括將袋鼠各部位做成紀念品銷售、鼓勵國民多食袋鼠肉、將袋鼠肉製成香腸及肉排出售給遊客等，但都無法抑制袋鼠數量增加。

維多利亞州政府經過5年試行，「袋鼠捕獲計畫」（Kangaroo Harvesting Program）正式成為永久性機構，將袋鼠加工成為寵物食品，例如罐頭或飼料，雖然該項目被動保團體嚴正抗議，呼籲終止此項目的實驗。

動保團體表示，袋鼠的數量會隨著該年的雨水多寡而有所增減，若將袋鼠當成食品原料，這個物種的存續會受到威脅。

維多利亞州政府表示，若不進行袋鼠數量管控，這些袋鼠仍然會被獵人射殺，尸體任其腐爛而浪費。而將遭射殺的袋鼠尸體做成寵物食品，不僅可減少浪費，也可讓農民的生活更加輕鬆，此舉也代表一項全新且永久的產業興起。

根據維州政府公告內容，持有維州打獵執照的獵人可以在射殺袋鼠後，將袋鼠尸體交由合法的企業加工製成寵物食品。政府預計設定袋鼠狩獵區，並根據每年袋鼠數量調查，更新可狩獵的數量配額。