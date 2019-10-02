金馬年度廣告釋出！「與惡」導演林君陽打造魔幻瞬間

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金馬56廣告延續今年「尋找黑馬」主視覺，由羅申駿率領JL DESIGN及新銳導演林君陽打造，呈現電影拍攝現場的魔幻時刻，象徵即將發生的美好。

隨著入圍名單的公布，金馬56年度廣告也曝光囉！由本屆金馬創意統籌羅申駿率領JL DESIGN團隊，邀來《愛的麵包魂》、《我們與惡的距離》新銳導演林君陽聯手打造，並延續今年「尋找黑馬」的視覺主題概念拍攝這支廣告。



林君陽（圖/金馬）

林君陽表示，如果說黑馬象徵的是期盼、是即將發生的美好，那麼電影拍攝現場的魔幻時刻，便是人們引頸期盼那美好發生的一瞬，在這個瞬間，電影人靜靜等待。

在該支廣告中，林君陽將場景移置到電影拍攝現場，演員正醞釀著表演，攝影師、收音師等工作人員皆已就位準備，眾人屏息等待的空間裡卻傳來陣陣聲響，交織著輿論喧囂、理性論述與感性吶喊的時代騷動。

林君陽認為，2019是逢九之年，承接著上個時代的結束，也開啟下個世代大幕前的回眸遠眺，當世界的真實給予電影人靈感，他們將以電影回應時代的聲音，而火光乍燃，舞台亮起、做戲如夢的瞬間，既是他們所期待的未來，也希望以此火星為始，展開2019金馬的電影盛宴，期待華語電影的未來，如星火燎原。



金馬56廣告（影/Youtube）