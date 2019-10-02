港警真槍實彈驅離示威者　CNN:轉捩點

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港反送中示威越演越烈，爆發多起嚴重衝突，其中，港警開始用實彈驅離示威者，CNN報導此為轉捩點，在過去17周的抗議行動中，這是第一次有示威者被實彈射中。

TVBS報導，昨天(10/1)香港多地舉行的反送中示威，幾乎全都跟警察爆發嚴重肢體衝突，港鐵還因此關閉了30多個車站，不過最引人注目的是警方在荃灣驅離示威者時，港警用實彈近距離射擊一名10多歲的中學生，且子彈離心臟只有三公分，傷者有生命危險，CNN記者也說這是一個轉捩點，因為在過去17周的抗議行動中，這是第一次有示威者被實彈射中。

此位相當於台灣高二的男同學，用疑似鐵條的物品揮打警察的手，警方便在極近距離內對他發射實彈，打到他的左胸。男同學當場倒地，左胸有血滲出，傷勢嚴重被緊急送醫，有生命危險，而港警不只一次使用真槍實彈。

在油麻地則有警察被示威者擊倒，遭爆打，突然警方見情況快處於弱勢，又再向天空開了一槍，至少有三名警察，拿著左輪手槍，對準示威群眾。情緒激動，滿臉是血的警察，在同僚們的勸聲中，搭警車離開，許多外媒也報導港警首次對民眾開實槍的新聞。

中央社報導，反對修訂逃犯條例的泛民主派團體及網友昨天發起「遍地開花」行動，響應者至少在6個區集會遊行，其後演變成暴力衝擊，有人攻擊政府總部，有人毀壞地下鐵路站並在車廂縱火，也有人破壞政府大樓、中資企業和零售店等。

政府發言人直言，示威者是暴徒，對他們的暴行表示極度憤慨，社會應予以強烈譴責，並指這些暴力行為威脅市民安全，嚴重破壞社會秩序。他們是有組織、有計畫的破壞，令香港陷入混亂和恐慌，反映事件已經變質。

另外，香港多個紀律部隊（執法機關）主管聯合發表聲明，指近期香港發生的連串暴力行為不斷升級，接連發生毆鬥、縱火、襲警、投擲汽油彈，以至攻擊港鐵設施、政府建築物及侮辱國旗等各種嚴重暴行。

聲明表示，各紀律部隊不會容忍任何破壞法紀的行為，將繼續支持行政長官及特區政府依法施政，團結一致，保持士氣，緊守崗位，竭盡所能止暴制亂。

這些紀律部隊主管包括入境事務處處長曾國衛、香港海關關長鄧以海、消防處處長李建日、懲教署署長胡英明及政府飛行服務隊總監胡偉雄。