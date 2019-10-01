【快訊】南方澳大橋崩塌 6受困漁工傳2死？！ 徐國勇：盼奇蹟出現

更新時間: 2019-10-01 21:05

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 宜蘭南方澳跨海大橋斷落，搜救人員夜間仍進行全力搶救，希望能搶時間，將受困於兩艘漁船內的6名船員拉出水面。

《自由》報導，雖然媒體稍早傳出，已拉出來的新臺勝266號，裡面兩名外籍漁工已死亡，但內政部長徐國勇在未確認前仍不願證實，希望能發生奇蹟。

報導指出，被斷橋壓住的3艘漁船中，新臺勝33號無人在船上、366號上有4名外籍漁工、266號有2名外籍漁工。

由於266號船艙被壓成支離破碎，有人研判艙內兩人凶多吉少，因而有媒體搶先宣布兩人死亡訊息，但徐國勇仍抱一線希望、不願證實，希望等找到人後才會確認。

晚間8點多搜救人員仍在積極營救新臺勝366號上面的4名漁工，希望能儘快將船身拖出，帶來好消息。

首次發稿: 2019-10-01 19:58

【快訊】南方澳大橋崩塌6漁工受困！ 徐國勇證實：找到2漁工遺體

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 宜蘭縣南方澳跨海大橋突然崩塌，導致3搜漁船被壓毀。據悉，至少有6名漁工當時在船艙內睡覺、休息，經過8小時的搜救後發現困在艙底的兩名漁工不治身亡。

東森新聞雲引述內政部長徐國勇晚間證實此訊息，檢察官也前往管制區準備勘驗。

中央社晚間也引述內政部長徐國勇表示，已有2名外籍漁工不幸罹難。他說，根據相關回報，事故中被橋壓毀的漁船新臺勝266號應已發現2具遺體，相關身分待確認。

鏡周刊報導，1日下午，救難人員持續對被壓毀的新臺勝266號、新臺勝366號、新臺勝33號進行搜救，其中新臺勝266號在橋身崩塌時，正好有2名船員在船艙內，因此逃生不及受困船內。由於整艘船被壓進水裡，使得救援工作相當艱難。

搜救人員費了6小時由2艘拖船將新臺勝266號拖出，不過船艙機乎已被橋身壓扁，警消登船搜救，發現2名船員的冰冷遺體。該船的船東聞訊後，也在現場撒冥紙哀悼，另外4名失聯船員仍在盡全力搜救中。

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分突然發出巨響，橋梁間的接點處接連斷裂，整座橋沉入海中，當時還在橋上的行駛的油罐車摔落後、起火燃燒，而大橋落水的衝擊力道也濺起大浪，將一旁的漁船沖歪。