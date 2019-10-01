2019雲林台灣國際咖啡節 地表最潮咖啡市集

台灣下半年度最大盛事之一-雲林古坑台灣咖啡節是每年台灣民眾所期待的活動！連續舉辦第17年的雲林縣政府，今天全面升級咖啡節的規格，以精品行銷模式搭配國際職人交流等模式，成功創造具有國際觀的台灣國際咖啡盛事；今年5月11日首度「台灣咖啡x智能科技記者會＆世界盃咖啡職人論壇」，以國際咖啡冠軍與台灣咖啡業者交流，讓古坑台灣咖啡與國際全面接軌，躍升台灣咖啡成為精品品牌之地位。今年即將開幕的雲林咖啡節正式提升更名為《2019雲林台灣國際咖啡節》，定調成咖啡五感嘉年華盛會，以古坑為基地延伸出各種咖啡節的系列活動以及結合相關遊程，並設計出運動、人文、旅遊與品味生活等多樣宣導活動，讓今年雲林咖啡節更佳時尚與生動活潑！

在《2019雲林台灣國際咖啡節》開展之前，雲林縣政府特別舉辦別出心裁的舉辦期前宣傳活動-咖啡快閃市集，讓北部的民眾也能充分認識古坑產地咖啡的好味道！於2019年10月4日(五)至10月5日(六)於華山1914文化創意產業園區 中7A館，安排了雲林古坑的8大咖啡業者，把最好的咖啡帶到台北與民眾分享。活動首日10月4日(五)下午14:00舉辦記者發表會，首度公布的活動主視覺是來自國際葛萊美獎入圍的設計大師 蕭青陽之手，並安排國際極地運動強人 林義傑、超馬名模 王心恬以及2019咖啡拉花亞軍 陳顥元，一同蒞臨參與《2019雲林台灣國際咖啡節》的咖啡快閃市集開幕，一場充滿活力與時尚的記者會現場，開啟了具有國際性的咖啡節盛事！

享譽中外的古坑咖啡產地栽種可追溯到日治時代，至今已超過百年，輝煌期產量達100公噸，品質備受國際肯定，國民政府時期更於雲林斗六設置咖啡工廠，擁有「遠東最大咖啡工廠」美譽。雲林縣長 張麗善表示：「多年來，雲林縣政府積極地開拓古坑咖啡市場，除了輔助咖啡農外，自2003年開辦「台灣咖啡節」，每一年都在求創新與進步，今年國際接軌，除了5月份雲林古坑，以華山論劍英雄齊聚之姿態，請到咖啡冠軍來現場與職人交流之外，更精彩的《2019雲林台灣國際咖啡節》讓大家體驗到咖啡的不同面向與品味生活上多種的結合，也讓雲林咖啡的好味道成為台灣讓國際記憶的味道！」

葛萊美大獎入圍 設計大師蕭青陽 把台灣咖啡的美好自由想像

今年雲林咖啡節首要讓人驚艷的創舉，邀約榮獲國際葛萊美設計入圍 設計大師蕭青陽為活動主視覺，做最完美的詮釋！以以幾何圖形抽象衍伸喝咖啡的世界地圖，讓旅行者自由自在抽探索這世界，冒險的靈魂跟著味覺擺動。詮釋東京、巴黎、倫敦、雲林，都在充滿冒險的世界地圖裡。看到抽象畫就像是聞到咖啡的香氣，讓想像力是自由無窮的發威。同時，主視覺中並隱含著環保與和平的意涵：「保護地球，讓每一顆咖啡豆從土地快樂長成；像是與好朋友喝咖啡，也與世界共享這世界美好自由的想像。」豐富的色塊設計搭配上設計感十足的咖啡字樣，2019雲林台灣國際咖啡節從一開始就給大家極具創意，豐富、國際感的視覺體驗。

雲林縣政府文化處長陳璧君表示，「很榮幸這次邀約國際設計師 蕭青陽先生為整個咖啡節活動做視覺設計，我們讓雲林台灣咖啡從五感體驗的視覺感受上，就有了豐富的想像力，也能夠帶領大家進入深度的咖啡生活旅程；這個活動的視覺將會運用在咖啡節的各項商品，我們也希望雲林台灣咖啡的好，經過國際性的行銷手法更加豐富精彩！』

咖啡文化結合路跑特色賽事 國際極地強人林義傑與您跑出健康人生

雲林縣政府今年的第二大驚艷事項，特別在咖啡節系列活動中，舉辦『2019雲林咖啡半程馬拉松』活動，讓原本僅限於品味的生活美學，躍升成活力運動的呈現方式。11月17日的『2019雲林咖啡半程馬拉松』特別由極地運動家 林義傑親自規畫參與，在這次的記者會中．林義傑也現身宣傳活動，他表示：「這次活動不僅會跑上全台灣第二長的78快速道路，也是台灣唯一咖啡結合路跑的特色賽事，活動將安排在雲林著名的綠色隧道，沿途安排特色補給站都是雲林當地的美食與咖非，讓參賽者一同雲林上場、啟動活力咖啡魂！」

同樣喜愛超跑的凱渥名模 王心恬才剛剛參加國際敦煌超馬拉松回台，受邀參加雲林這次的咖啡節活動，感到非常興奮，一直都是時尚品味代表的王心恬，也很熱愛運動，對於《2019雲林台灣國際咖啡節》安排了台北華山的快閃咖啡市集與咖啡半程馬拉松比賽，都嘖嘖稱讚雲林縣政府的創意與用心卓越，她興奮地表示：「咖啡已經是我們生活的一部分，台灣的咖非更是國際認同的超高品質，能夠透過時尚，新朝與多樣貌的活動呈現，相信一定可以全面的讓大家看到，《2019雲林台灣國際咖啡節》不僅僅是台灣人的活動，更是世界性的活動！」現場安排2019世界杯拉花大賽亞軍 陳顥元一同完成創意咖啡拉花，同時，國際咖啡職人 陳顥元並在現場擔任咖啡人說咖啡講座講師，分享自己在咖啡生活上的種種體驗，透過大師手法製作香醇咖啡，品味到台灣咖啡的好味道，讓在場貴賓都充滿幸歡樂福的咖啡時光！

《2019 雲林台灣國際咖啡節》邀你一同創意品咖啡

雲林縣副縣長謝淑亞表示：「在縣府努力下，古坑地區咖啡種植面積已達51.4公頃，年產量約56噸，因為早期種植咖啡樹之故，此處也被居民暱稱為「咖啡山」，「華山咖啡大街」更成為旅遊重點，每逢周末假日「上華山、喝咖啡、看夜景」的人潮絡繹不絕，許多人來到古坑可先到著名的桐花公園和全長2公里的綠色隧道玩賞、拍照，再到華山參加各咖啡莊園舉辦的活動，如參觀咖啡豆烘焙、製作、嘗試摘咖啡豆的樂趣，或是聽專家講述咖啡知識、品嚐不同品種的咖啡。」

目前「台灣咖啡節」已成為台灣重點節慶活動之一，古坑各咖啡莊園致力開發不同口味的咖啡豆，身為咖啡農後盾的縣府則不斷推展行銷，2016年520總統就職國宴飲品便選用古坑咖啡。去年縣府更將古坑咖啡送交美國咖啡品質協會認證（CQI），所有參賽者都獲得高分，其中「嵩岳咖啡莊園」生產的瑰夏（藝伎）咖啡豆，以87.5高分拿下亞洲第一，徹底展現了古坑咖啡在國際市場競爭實力。

台灣咖啡節邁入第17年，《2019雲林台灣國際咖啡節》 快閃市集是今年「台灣咖啡節」的前奏，雲林縣長張麗善表示，『今年的咖啡節會以盛大的音樂會形式開展，搭配各種咖啡旅程以及咖啡五感體驗館，以及這次『2019雲林咖啡半程馬拉松』活動的發想，讓喜歡各種生活的民眾都能感受到台灣咖啡的精彩之處，希望大家都能一起支持台灣咖啡。』

《2019雲林台灣國際咖啡節》快閃市集

時間：108年10月04日（五） 16：00－18：00 / 10月05日(六) 10：00－18：00

地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館