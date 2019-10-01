第56屆金馬獎完整入圍名單揭曉　《返校》12項最強勢

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）第56屆金馬獎入圍名單今(1)日下午揭曉，今年首部票房破億國片《返校》入圍12項，頗被看好成為大贏家，其中女主角王淨更入圍最佳女主角，將與金馬影后李心潔、實力派女星柯淑勤等人爭奪后座。頒獎典禮將在11月23日將舉行。

以下為完整獎項入圍名單：(資料來源:中央社)

◆最佳劇情長片

陽光普照

叔．叔

夕霧花園

熱帶雨

返校

◆最佳導演

鍾孟宏／陽光普照

林書宇／夕霧花園

陳哲藝／熱帶雨

張作驥／那個我最親愛的陌生人

趙德胤／灼人秘密

◆最佳新導演

廖克發、陳雪甄／菠蘿蜜

洪子烜／狂徒

徐嘉凱／聖人大盜

徐漢強／返校

黃綺琳／金都

◆最佳男主角

巫建和／陽光普照

陳以文／陽光普照

太保／叔．叔

袁富華／叔．叔

朱栢康／金都

◆最佳女主角

柯淑勤／陽光普照

李心潔／夕霧花園

楊雁雁／熱帶雨

呂雪鳳／那個我最親愛的陌生人

王淨／返校

◆最佳男配角

劉冠廷／陽光普照

段鈞豪／下半場

許家樂／熱帶雨

楊世彬／熱帶雨

李英銓／那個我最親愛的陌生人

◆最佳女配角

姚以緹／江湖無難事

温貞菱／陽光普照

區嘉雯／叔．叔

陸弈靜／3天2夜

張詩盈／我的靈魂是愛做的

◆最佳新演員

原騰／樂園

蔡嘉茵／大餓

范少勳／下半場

邱志宇／我的靈魂是愛做的

曾敬驊／返校

◆最佳原著劇本

鍾孟宏、張耀升／陽光普照

楊曜愷／叔．叔

楊修華／幻土

陳哲藝／熱帶雨

吳可熙、趙德胤／灼人秘密

◆最佳改編劇本

賴孟傑、十三月股份有限公司、劉雪容／陪你很久很久

Richard SMITH／夕霧花園

徐漢強、傅凱羚、簡士耕／返校

◆最佳攝影

中島長雄／陽光普照

陳克勤、陳志軒／狂徒

陳大璞／下半場

Kartik VIJAY／夕霧花園

陸一帆／灼人秘密

◆最佳視覺效果

李昭樺、葉仁豪／人面魚 紅衣小女孩外傳

凃維廷／下半場

簡單主張影音製作有限公司／那個我最親愛的陌生人

再現影像製作有限公司、郭憲聰／返校

仙草影像、夢想動畫有限公司、兔將創意影業股份有限公司／五月天 人生無限公司

◆最佳美術設計

蕭仁傑／亡命之途

賴勇坤／最乖巧的殺人犯

蔡珮玲、林慶順、陳炫劭／夕霧花園

王誌成／返校

郭志達／灼人秘密

◆最佳造型設計

高佳霖／最乖巧的殺人犯

施筱柔／江湖無難事

許力文、羅宛怡／狂徒

Nikki GOOLEY、周麗明、蔡珮玲、Nina EDWARDS／夕霧花園

鍾楚婷、陳卓銘／灼人秘密

◆最佳動作設計

洪昰顥／狂徒

洪昰顥、賈凡／下半場

洪天祥／返校

楊志龍／五月天 人生無限公司

◆最佳剪輯

賴秀雄／陽光普照

李棟全、高鳴晟、李彬、許文杰／狂徒

許瑞峰／幻土

蘇文泰／夕霧花園

解孟儒／返校

◆最佳音效

Narubett PEAMYAI、胡序嵩／狂徒

高偉晏、陳亦偉／下半場

Damien GUILLAUME、Gilles BENARDEAU／幻土

曹源峰、簡豐書／返校

李丹楓、周震、嚴唯甄／灼人秘密

◆最佳原創電影音樂

張偉勇／幻土

辛榮安／夕霧花園

盧律銘／返校

林強／灼人秘密

坂本龍一／你的臉

◆最佳原創電影歌曲

有一種悲傷／比悲傷更悲傷的故事（詞：林孝謙 曲：張簡君偉 唱：A-Lin黃麗玲）

遠行／陽光普照（詞：鍾孟宏 曲：林生祥 唱：林生祥）

光明之日／返校（詞：雷光夏 曲：盧律銘、雷光夏 唱：雷光夏）

灼人秘密／灼人秘密（詞：陳珊妮 曲：陳珊妮 唱：陳珊妮）

金都／金都（詞：黃綺琳 曲：林二汶 唱：鄧麗欣）

◆最佳紀錄片

還有一些樹

你的臉

阿紫

戲棚

去年火車經過的時候

◆最佳動畫長片

從缺

◆最佳劇情短片

老人與狗

美芳

偷偷

紅棗薏米花生

蒼天少年藍

◆最佳動畫短片

隱匿的方寸空間

看無風景

金魚

可愛

燈塔

◆年度台灣傑出電影工作者

湯湘竹

◆終身成就獎

王童

王羽