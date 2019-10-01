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第56屆金馬獎完整入圍名單揭曉　《返校》12項最強勢

今年首部票房破億國片《返校》入圍12項，頗被看好成為大贏家

By 生活組, 台灣英文新聞
2019/10/01 19:26
「返校」女主角王淨擔任揭獎嘉賓，同時她也憑此片問鼎金馬影后。中央社

「返校」女主角王淨擔任揭獎嘉賓，同時她也憑此片問鼎金馬影后。中央社

揭獎嘉賓王淨（左）以電影「返校」入圍最佳女主角獎，同為揭獎人的演員吳念軒（右）比讚祝賀。中央社

揭獎嘉賓王淨（左）以電影「返校」入圍最佳女主角獎，同為揭獎人的演員吳念軒（右）比讚祝賀。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）第56屆金馬獎入圍名單今(1)日下午揭曉，今年首部票房破億國片《返校》入圍12項，頗被看好成為大贏家，其中女主角王淨更入圍最佳女主角，將與金馬影后李心潔、實力派女星柯淑勤等人爭奪后座。頒獎典禮將在11月23日將舉行。

以下為完整獎項入圍名單：(資料來源:中央社)

最佳劇情長片

陽光普照
叔．叔
夕霧花園
熱帶雨
返校

最佳導演

鍾孟宏／陽光普照
林書宇／夕霧花園
陳哲藝／熱帶雨
張作驥／那個我最親愛的陌生人
趙德胤／灼人秘密

最佳新導演

廖克發、陳雪甄／菠蘿蜜
洪子烜／狂徒
徐嘉凱／聖人大盜
徐漢強／返校
黃綺琳／金都

最佳男主角

巫建和／陽光普照
陳以文／陽光普照
太保／叔．叔
袁富華／叔．叔
朱栢康／金都

最佳女主角

柯淑勤／陽光普照
李心潔／夕霧花園
楊雁雁／熱帶雨
呂雪鳳／那個我最親愛的陌生人
王淨／返校

最佳男配角

劉冠廷／陽光普照
段鈞豪／下半場
許家樂／熱帶雨
楊世彬／熱帶雨
李英銓／那個我最親愛的陌生人

最佳女配角

姚以緹／江湖無難事
温貞菱／陽光普照
區嘉雯／叔．叔
陸弈靜／3天2夜
張詩盈／我的靈魂是愛做的

最佳新演員

原騰／樂園
蔡嘉茵／大餓
范少勳／下半場
邱志宇／我的靈魂是愛做的
曾敬驊／返校

最佳原著劇本

鍾孟宏、張耀升／陽光普照
楊曜愷／叔．叔
楊修華／幻土
陳哲藝／熱帶雨
吳可熙、趙德胤／灼人秘密

最佳改編劇本

賴孟傑、十三月股份有限公司、劉雪容／陪你很久很久
Richard SMITH／夕霧花園
徐漢強、傅凱羚、簡士耕／返校

最佳攝影

中島長雄／陽光普照
陳克勤、陳志軒／狂徒
陳大璞／下半場
Kartik VIJAY／夕霧花園
陸一帆／灼人秘密

最佳視覺效果

李昭樺、葉仁豪／人面魚 紅衣小女孩外傳
凃維廷／下半場
簡單主張影音製作有限公司／那個我最親愛的陌生人
再現影像製作有限公司、郭憲聰／返校
仙草影像、夢想動畫有限公司、兔將創意影業股份有限公司／五月天 人生無限公司

最佳美術設計

蕭仁傑／亡命之途
賴勇坤／最乖巧的殺人犯
蔡珮玲、林慶順、陳炫劭／夕霧花園
王誌成／返校
郭志達／灼人秘密

最佳造型設計

高佳霖／最乖巧的殺人犯
施筱柔／江湖無難事
許力文、羅宛怡／狂徒
Nikki GOOLEY、周麗明、蔡珮玲、Nina EDWARDS／夕霧花園
鍾楚婷、陳卓銘／灼人秘密

最佳動作設計

洪昰顥／狂徒
洪昰顥、賈凡／下半場
洪天祥／返校
楊志龍／五月天 人生無限公司

最佳剪輯

賴秀雄／陽光普照
李棟全、高鳴晟、李彬、許文杰／狂徒
許瑞峰／幻土
蘇文泰／夕霧花園
解孟儒／返校

最佳音效

Narubett PEAMYAI、胡序嵩／狂徒
高偉晏、陳亦偉／下半場
Damien GUILLAUME、Gilles BENARDEAU／幻土
曹源峰、簡豐書／返校
李丹楓、周震、嚴唯甄／灼人秘密

最佳原創電影音樂

張偉勇／幻土
辛榮安／夕霧花園
盧律銘／返校
林強／灼人秘密
坂本龍一／你的臉

最佳原創電影歌曲

有一種悲傷／比悲傷更悲傷的故事（詞：林孝謙　曲：張簡君偉　唱：A-Lin黃麗玲）
遠行／陽光普照（詞：鍾孟宏　曲：林生祥　唱：林生祥）
光明之日／返校（詞：雷光夏　曲：盧律銘、雷光夏　唱：雷光夏）
灼人秘密／灼人秘密（詞：陳珊妮　曲：陳珊妮　唱：陳珊妮）
金都／金都（詞：黃綺琳　曲：林二汶　唱：鄧麗欣）

最佳紀錄片

還有一些樹
你的臉
阿紫
戲棚
去年火車經過的時候

最佳動畫長片

從缺

最佳劇情短片

老人與狗
美芳
偷偷
紅棗薏米花生
蒼天少年藍

最佳動畫短片

隱匿的方寸空間
看無風景
金魚
可愛
燈塔

年度台灣傑出電影工作者

湯湘竹

終身成就獎

王童
王羽
56屆
金馬獎
入圍名單
返校
王淨

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