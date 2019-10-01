第56屆金馬獎完整入圍名單揭曉　《返校》12項最強勢

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）第56屆金馬獎入圍名單今(1)日下午揭曉，今年首部票房破億國片《返校》入圍12項，頗被看好成為大贏家，其中女主角王淨更入圍最佳女主角，將與金馬影后李心潔、實力派女星柯淑勤等人爭奪后座。頒獎典禮將在11月23日將舉行。
以下為完整獎項入圍名單：(資料來源:中央社)
◆最佳劇情長片
陽光普照
叔．叔
夕霧花園
熱帶雨
返校
◆最佳導演
鍾孟宏／陽光普照
林書宇／夕霧花園
陳哲藝／熱帶雨
張作驥／那個我最親愛的陌生人
趙德胤／灼人秘密
◆最佳新導演
廖克發、陳雪甄／菠蘿蜜
洪子烜／狂徒
徐嘉凱／聖人大盜
徐漢強／返校
黃綺琳／金都
◆最佳男主角
巫建和／陽光普照
陳以文／陽光普照
太保／叔．叔
袁富華／叔．叔
朱栢康／金都
◆最佳女主角
柯淑勤／陽光普照
李心潔／夕霧花園
楊雁雁／熱帶雨
呂雪鳳／那個我最親愛的陌生人
王淨／返校
◆最佳男配角
劉冠廷／陽光普照
段鈞豪／下半場
許家樂／熱帶雨
楊世彬／熱帶雨
李英銓／那個我最親愛的陌生人
◆最佳女配角
姚以緹／江湖無難事
温貞菱／陽光普照
區嘉雯／叔．叔
陸弈靜／3天2夜
張詩盈／我的靈魂是愛做的
◆最佳新演員
原騰／樂園
蔡嘉茵／大餓
范少勳／下半場
邱志宇／我的靈魂是愛做的
曾敬驊／返校
◆最佳原著劇本
鍾孟宏、張耀升／陽光普照
楊曜愷／叔．叔
楊修華／幻土
陳哲藝／熱帶雨
吳可熙、趙德胤／灼人秘密
◆最佳改編劇本
賴孟傑、十三月股份有限公司、劉雪容／陪你很久很久
Richard SMITH／夕霧花園
徐漢強、傅凱羚、簡士耕／返校
◆最佳攝影
中島長雄／陽光普照
陳克勤、陳志軒／狂徒
陳大璞／下半場
Kartik VIJAY／夕霧花園
陸一帆／灼人秘密
◆最佳視覺效果
李昭樺、葉仁豪／人面魚 紅衣小女孩外傳
凃維廷／下半場
簡單主張影音製作有限公司／那個我最親愛的陌生人
再現影像製作有限公司、郭憲聰／返校
仙草影像、夢想動畫有限公司、兔將創意影業股份有限公司／五月天 人生無限公司
◆最佳美術設計
蕭仁傑／亡命之途
賴勇坤／最乖巧的殺人犯
蔡珮玲、林慶順、陳炫劭／夕霧花園
王誌成／返校
郭志達／灼人秘密
◆最佳造型設計
高佳霖／最乖巧的殺人犯
施筱柔／江湖無難事
許力文、羅宛怡／狂徒
Nikki GOOLEY、周麗明、蔡珮玲、Nina EDWARDS／夕霧花園
鍾楚婷、陳卓銘／灼人秘密
◆最佳動作設計
洪昰顥／狂徒
洪昰顥、賈凡／下半場
洪天祥／返校
楊志龍／五月天 人生無限公司
◆最佳剪輯
賴秀雄／陽光普照
李棟全、高鳴晟、李彬、許文杰／狂徒
許瑞峰／幻土
蘇文泰／夕霧花園
解孟儒／返校
◆最佳音效
Narubett PEAMYAI、胡序嵩／狂徒
高偉晏、陳亦偉／下半場
Damien GUILLAUME、Gilles BENARDEAU／幻土
曹源峰、簡豐書／返校
李丹楓、周震、嚴唯甄／灼人秘密
◆最佳原創電影音樂
張偉勇／幻土
辛榮安／夕霧花園
盧律銘／返校
林強／灼人秘密
坂本龍一／你的臉
◆最佳原創電影歌曲
有一種悲傷／比悲傷更悲傷的故事（詞：林孝謙 曲：張簡君偉 唱：A-Lin黃麗玲）
遠行／陽光普照（詞：鍾孟宏 曲：林生祥 唱：林生祥）
光明之日／返校（詞：雷光夏 曲：盧律銘、雷光夏 唱：雷光夏）
灼人秘密／灼人秘密（詞：陳珊妮 曲：陳珊妮 唱：陳珊妮）
金都／金都（詞：黃綺琳 曲：林二汶 唱：鄧麗欣）
◆最佳紀錄片
還有一些樹
你的臉
阿紫
戲棚
去年火車經過的時候
◆最佳動畫長片
從缺
◆最佳劇情短片
老人與狗
美芳
偷偷
紅棗薏米花生
蒼天少年藍
◆最佳動畫短片
隱匿的方寸空間
看無風景
金魚
可愛
燈塔
◆年度台灣傑出電影工作者
湯湘竹
◆終身成就獎
王童
王羽