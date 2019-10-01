期交所與期貨公會及三家投信業者合辦「從臺灣到全球2019新金融．新商品．新投資國際論壇」

臺灣期貨交易所與中華民國期貨業商業同業公會 於10月1日(週二)下午假台北喜來登飯店福廳共同主辦「 從臺灣到全球2019新金融．新商品．新投資國際論壇」， 元大投信、國泰投信及富邦投信三大投信參與協辦。 會中邀請美國那斯達克交易所、 芝加哥商業交易所兩家國際知名交易所代表參與論壇， 提供第一手全球衍生性商品市場觀察， 並邀集期貨及投信業界菁英齊聚一堂， 共同探討臺灣金融產業如何透過自身優勢，透過全球商品連結， 尋找臺灣金融升級利基點，本次論壇共吸引150位金融業法人及期 貨業者參加。

期交所黃總經理炳鈞於致詞時表示， 為使更多金融業法人熟悉並運用國內的期貨與選擇權進行避險， 期交所積極辦理法人推廣，在近兩年多努力下，新增200多家法人 機構參與期貨市場，惟就實際交易情形來看， 臺股處於萬點多頭市場， 金融業法人運用期貨進行增益或股票避險的力度，相當有限。 為符合法人避險增益需求及與國際接軌， 期交所持續推出連結國外指數標的的期貨商品， 其中與美股指數相關者包含美國道瓊期貨、美國標普500期貨及9 月30日上市美國那斯達克100期貨，是全球除美國外， 唯一同時掛牌三項重要美股指數期貨的交易所。9月30日同時上市 櫃買富櫃200指數期貨， 標的指數成分股為代表臺灣中小型股票櫃買市場市值及流動性最佳2 00檔上櫃股票，可作為參與櫃買中小型股漲跌的交易及避險管道。

期貨公會糜理事長以雍致詞時， 特別向在場金融業法人介紹期貨經理、 期貨信託兩個屬於上游的專業操作行業， 及期貨業界新興客製化服務槓桿交易商， 提供適合各類客戶需求的店頭衍生性產品。 三項行業構成期貨資產管理產業，可提供金融業法人資產配置參考。

金管會黃副主任委員天牧致詞時表示， 期交所近年來推出多項接軌國際商品及制度，夜盤交易成長迅速， 有目共睹，今日上市美國那斯達克100期貨、櫃買富櫃200期貨 兩項新商品及上線國外指數商品納入動態價格穩定機制。除此之外， 明年亦規劃建置店頭衍生性商品集中結算機制及推出ESG指數期貨 ，不論在商品面、交易面或結算面均不斷持續精進， 期交所近年來因此獲得多項國際獎項。站在主管機關的立場， 金融制度如何在創新與風險間取得平衡，值得繼續努力， 期待期貨市場可持續於兼顧外在環境及交易人保護下，永續發展。

論壇專題演講由美國那斯達克交易所主管Mr. Robert Hughes、美系外資對沖基金前經理人Mr. Tony Lai、元大期貨(香港)任總經理俊行及群益期貨范副總經理振鴻 等四位來自美國、香港及臺灣專家， 就運用美股指數掌握全球投資契機、亞洲市場投資展望及衍生性商品 交易實務等主題，發表最新觀察， 與現場聽眾分享衍生性商品交易及資產管理相關策略。

主題座談由期交所林副總經理志成主持，邀請芝加哥商業交易所主管 Mr. Tim McCourt、美系外資對沖基金前經理人Mr. Tony Lai、群益期貨范副總經理振鴻、元大投信劉董事長宗聖、 富邦投信胡董事長德興及國泰投信張總經理雍川。座談重點包括：( 一)期貨現貨化商品，與以現貨為標的期貨市場商品， 形成既競爭又合作的關係，兩個市場商品未來發展態勢、(二)商品 /契約規格小型化是否會成為未來發展主流、(三)全球投資市場全 天候交易趨勢的因應策略、(四)面對全球低經濟成長、低利率， 及現今國際經濟情勢(如美中貿易戰因素)等， 法人機構如何運用多元金融商品進行美股、臺股有利操作、(五)目 前經濟情勢下，對109年金融市場及投資趨勢看法。 期望透過期貨業及投信業共同探討資產管理增益避險策略， 進一步彼此凝聚共識，促進期貨業與投信業共榮發展。