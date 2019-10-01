期交所與期貨公會及三家投信業者合辦「從臺灣到全球2019新金融．新商品．新投資國際論壇」

臺灣期貨交易所與中華民國期貨業商業同業公會於10月1日(週二)下午假台北喜來登飯店福廳共同主辦「從臺灣到全球2019新金融．新商品．新投資國際論壇」，元大投信、國泰投信及富邦投信三大投信參與協辦。會中邀請美國那斯達克交易所、芝加哥商業交易所兩家國際知名交易所代表參與論壇，提供第一手全球衍生性商品市場觀察，並邀集期貨及投信業界菁英齊聚一堂，共同探討臺灣金融產業如何透過自身優勢，透過全球商品連結，尋找臺灣金融升級利基點，本次論壇共吸引150位金融業法人及期貨業者參加。
期交所黃總經理炳鈞於致詞時表示，為使更多金融業法人熟悉並運用國內的期貨與選擇權進行避險，期交所積極辦理法人推廣，在近兩年多努力下，新增200多家法人機構參與期貨市場，惟就實際交易情形來看，臺股處於萬點多頭市場，金融業法人運用期貨進行增益或股票避險的力度，相當有限。為符合法人避險增益需求及與國際接軌，期交所持續推出連結國外指數標的的期貨商品，其中與美股指數相關者包含美國道瓊期貨、美國標普500期貨及9月30日上市美國那斯達克100期貨，是全球除美國外，唯一同時掛牌三項重要美股指數期貨的交易所。9月30日同時上市櫃買富櫃200指數期貨，標的指數成分股為代表臺灣中小型股票櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，可作為參與櫃買中小型股漲跌的交易及避險管道。
期貨公會糜理事長以雍致詞時，特別向在場金融業法人介紹期貨經理、期貨信託兩個屬於上游的專業操作行業，及期貨業界新興客製化服務槓桿交易商，提供適合各類客戶需求的店頭衍生性產品。三項行業構成期貨資產管理產業，可提供金融業法人資產配置參考。
金管會黃副主任委員天牧致詞時表示，期交所近年來推出多項接軌國際商品及制度，夜盤交易成長迅速，有目共睹，今日上市美國那斯達克100期貨、櫃買富櫃200期貨兩項新商品及上線國外指數商品納入動態價格穩定機制。除此之外，明年亦規劃建置店頭衍生性商品集中結算機制及推出ESG指數期貨，不論在商品面、交易面或結算面均不斷持續精進，期交所近年來因此獲得多項國際獎項。站在主管機關的立場，金融制度如何在創新與風險間取得平衡，值得繼續努力，期待期貨市場可持續於兼顧外在環境及交易人保護下，永續發展。
論壇專題演講由美國那斯達克交易所主管Mr. Robert Hughes、美系外資對沖基金前經理人Mr. Tony Lai、元大期貨(香港)任總經理俊行及群益期貨范副總經理振鴻等四位來自美國、香港及臺灣專家，就運用美股指數掌握全球投資契機、亞洲市場投資展望及衍生性商品交易實務等主題，發表最新觀察，與現場聽眾分享衍生性商品交易及資產管理相關策略。
主題座談由期交所林副總經理志成主持，邀請芝加哥商業交易所主管Mr. Tim McCourt、美系外資對沖基金前經理人Mr. Tony Lai、群益期貨范副總經理振鴻、元大投信劉董事長宗聖、富邦投信胡董事長德興及國泰投信張總經理雍川。座談重點包括：(一)期貨現貨化商品，與以現貨為標的期貨市場商品，形成既競爭又合作的關係，兩個市場商品未來發展態勢、(二)商品/契約規格小型化是否會成為未來發展主流、(三)全球投資市場全天候交易趨勢的因應策略、(四)面對全球低經濟成長、低利率，及現今國際經濟情勢(如美中貿易戰因素)等，法人機構如何運用多元金融商品進行美股、臺股有利操作、(五)目前經濟情勢下，對109年金融市場及投資趨勢看法。期望透過期貨業及投信業共同探討資產管理增益避險策略，進一步彼此凝聚共識，促進期貨業與投信業共榮發展。