貢寮福隆新玩法 田寮洋綠網小旅行邀您一起與生態同行

田寮洋生態小旅行終於來了!今年10、11月周末， 將釋出4梯次限額的深度自然生態探索機會，帶您訪農賞鳥、 下溪走圳，讓您來到貢寮，可以真正了解這裡的居民、 生物與地理氣候--揭開台灣東北角生物多樣性熱點的面紗。 對玩沙、追團或海邊自拍仍不滿足的民眾，千萬不能錯過。

隱身貢寮一隅的田寮洋，總區域範圍約70公頃，具有沼澤、水田、 旱田、草澤及樹林等各式鑲嵌地貌， 是林務局國土生態綠網重點區域。 在新北市政府及羅東林區管理處的支持下， 委託在當地蹲點多年的人禾環境倫理發展基金會辦理田寮洋綠網小旅 行，讓民眾拿起「窺箱」走入野溪， 用對水中生物最少傷害的方式觀察，會發現原來魚蝦蟹一直在身邊， 牠們依自然排列的石頭與水勢找到最佳安身之所； 也可拎著望遠鏡出發，千里跋涉、少見多樣的冬候鳥正成群降落， 感恩讚嘆著有農民維持的水域環境真好。

農業局長李玟表示，有別於人流眾多的福隆海水浴場，田寮洋是「 青春山海線」的私房景點，當地農民在此世居耕種， 也因為農耕棲地的維持、私有地的寧靜，山、 圳及農田組成的多樣地景，田寮洋也是台灣東北角重要的候鳥驛站， 運氣好，還有機會偶遇穿梭其間的「食蟹獴」。 今年貢寮區公所在田寮洋鐵道南北側，約10公頃的水田提早進行翻 犁，提供候鳥過境棲息環境，並透過人工除草代替除草劑， 朝友善耕作方向前進。而新北市為結合農業生產與環境生態的理念， 自104年開始即推動友善田園區域計畫， 從雙溪區逐漸推廣到全市，目前新北市友善耕作面積已達191.5 公頃，並持續增加中，期望棲地保育與農業生產能達到雙贏局面。

農業局也提到， 本次活動人禾環境倫理發展基金會依田寮洋重要生態價值規劃兩種主 題提供民眾選擇：1.巡圳與水域生物觀察10/13(日)、11 /9(六)；2.友善農事協作與鳥類觀察11/10(日)、11 /16(六)。每梯次最多40人的乘載限制， 才能使瞭解生物與環境的深度之旅與地方原本的生活節奏互不衝突。 另收取每人300元餐食材料費，支持在地農民生產的優質食材， 回饋給照顧生物棲息的耕作環境。報名網址為https:// reurl.cc/EK28Ka、https://reurl. cc/9zZoz8， 歡迎國小五年級以上青少年及一般社會大眾報名參加。