台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超17.99億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2019/9/23~2019/9/27）外資在集中市場總買進金額為1,523.96億元，總賣出金額為1,505.97億元，買超為17.99億元，另統計自2019年年初至9月27日止，外資總買進金額為5兆7,447.06億元，總賣出金額為5兆7,366.10億元，累計買超為80.96億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆3,806.58億元新台幣，占全體上市股票市值的41.06%，較9月20日的13兆3,704.59億元新台幣，增加101.99億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：永豐金：買進45,831千股，賣出18,231千股，買超27,600千股。

第二名：台積電：買進101,921千股，賣出74,680千股，買超27,241千股。

第三名：台泥：買進41,654千股，賣出14,833千股，買超26,821千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進46,522千股，賣出129,851千股，賣超83,329千股。

第二名：旺宏：買進34,210千股，賣出87,109千股，賣超52,899千股。

第三名：友達：買進48,112千股，賣出87,638千股，賣超39,526千股。