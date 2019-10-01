期交所與櫃買中心聯合舉辦「那斯達克100期貨」、「富櫃200期貨」上市

臺灣期貨交易所與證券櫃檯買賣中心於今日(10月1日)上午盛大舉辦「 美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市」暨「 華南永昌富櫃200報酬指數ETN上櫃掛牌」慶祝典禮， 包括金管會副主委張傳章、金管會證期局副局長張振山、 期交所董事長許虞哲、櫃買中心董事長陳永誠、 外交部北美司姚金祥司長、那斯達克交易所指數部門主管Rober t Hughes、芝加哥商業交易所股權類商品及另類投資全球主管T im McCourt、證券商公會理事長賀鳴珩、 期貨商公會副理事長林添富、元大期貨總經理周筱玲、華南永昌證券 執行副總經理陳宜宗及證券期貨週邊單位、期貨商、 證券商董事長與總經理等近百位貴賓親臨祝賀。 慶祝典禮在精彩弦樂表演及具高科技感的LED雷射炫光舞蹈下揭開 序幕，隨後在場貴賓共同按下啟動鈕，啟動台上新商品及世界地圖L ED瞬間閃耀光芒，象徵新商品立足台灣、放眼全球！

金管會張副主委致詞時表示，台股集中市場站穩萬點， 國內資本市場未來發展持續看好， 其中櫃買市場近年成交量屢創新高。櫃買中心發布櫃買富櫃200指 數，該指數為交易人觀察櫃買股票市場漲跌趨勢新指標。 期交所趁勢推出富櫃200指數期貨、華南永昌證券發行富櫃200 報酬指數ETN及元大期貨推出富櫃200指數牛熊權， 均可提供投資人參與櫃買中小型股漲跌的交易及避險管道。 加上代表美國科技產業那斯達克100期貨， 將可滿足國人多樣化金融商品交易需求， 提供交易人更多交易避險管道。

期交所董事長許虞哲致詞時表示，期交所遵循行政院「 金融發展行動方案」，順利推動美國那斯達克100指數期貨掛牌外 ，還加碼推出富櫃200指數期貨， 順利達成促進商品多元化的政策目標。美國那斯達克100指數， 代表美國大型科技類股走勢，與臺灣電子產業具高度關聯性， 期交所為美國境外唯一獲授權掛牌交易所。櫃買中心富櫃200指數 ，電子業及生技業市值權重占八成， 也具臺灣廣義中小型科技股代表性。此2項商品可一次滿足國人參與 美國、臺灣科技股漲跌需求。

櫃買中心董事長陳永誠致詞時表示，櫃買中心自成立以來， 持續不斷地開發創新金融商品，希望提供更完整的產品線， 以滿足證券市場各類參與者需求，今年3月27日發布櫃買富櫃20 0指數，現已成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標， 同時響應政府扶植我國中小型企業發展政策。櫃買富櫃200指數網 羅200家具有流動性且市值規模大的上櫃股票， 可以忠實反應上櫃市場漲跌趨勢，截至9月6日止該指數今年度的報 酬率高達20.75%。今天期交所「富櫃200指數期貨」、 華南永昌證券發行的「富櫃200報酬指數ETN」 以及元大期貨的「富櫃200牛熊權」等三種指數化商品， 在同一天問市，帶給證券及期貨市場參與者，更多樣的投資、 套利與避險的選項，創造富櫃200指數多面向應用的契機， 進而觸發我國證券及期貨市場交易新動能。 櫃買中心也將全力協助新商品推廣， 開創櫃買市場指數化投資新格局。