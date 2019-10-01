期交所與櫃買中心聯合舉辦「那斯達克100期貨」、「富櫃200期貨」上市

臺灣期貨交易所與證券櫃檯買賣中心於今日(10月1日)上午盛大舉辦「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市」暨「華南永昌富櫃200報酬指數ETN上櫃掛牌」慶祝典禮，包括金管會副主委張傳章、金管會證期局副局長張振山、期交所董事長許虞哲、櫃買中心董事長陳永誠、外交部北美司姚金祥司長、那斯達克交易所指數部門主管Robert Hughes、芝加哥商業交易所股權類商品及另類投資全球主管Tim McCourt、證券商公會理事長賀鳴珩、期貨商公會副理事長林添富、元大期貨總經理周筱玲、華南永昌證券執行副總經理陳宜宗及證券期貨週邊單位、期貨商、證券商董事長與總經理等近百位貴賓親臨祝賀。慶祝典禮在精彩弦樂表演及具高科技感的LED雷射炫光舞蹈下揭開序幕，隨後在場貴賓共同按下啟動鈕，啟動台上新商品及世界地圖LED瞬間閃耀光芒，象徵新商品立足台灣、放眼全球！
金管會張副主委致詞時表示，台股集中市場站穩萬點，國內資本市場未來發展持續看好，其中櫃買市場近年成交量屢創新高。櫃買中心發布櫃買富櫃200指數，該指數為交易人觀察櫃買股票市場漲跌趨勢新指標。期交所趁勢推出富櫃200指數期貨、華南永昌證券發行富櫃200報酬指數ETN及元大期貨推出富櫃200指數牛熊權，均可提供投資人參與櫃買中小型股漲跌的交易及避險管道。加上代表美國科技產業那斯達克100期貨，將可滿足國人多樣化金融商品交易需求，提供交易人更多交易避險管道。
期交所董事長許虞哲致詞時表示，期交所遵循行政院「金融發展行動方案」，順利推動美國那斯達克100指數期貨掛牌外，還加碼推出富櫃200指數期貨，順利達成促進商品多元化的政策目標。美國那斯達克100指數，代表美國大型科技類股走勢，與臺灣電子產業具高度關聯性，期交所為美國境外唯一獲授權掛牌交易所。櫃買中心富櫃200指數，電子業及生技業市值權重占八成，也具臺灣廣義中小型科技股代表性。此2項商品可一次滿足國人參與美國、臺灣科技股漲跌需求。
櫃買中心董事長陳永誠致詞時表示，櫃買中心自成立以來，持續不斷地開發創新金融商品，希望提供更完整的產品線，以滿足證券市場各類參與者需求，今年3月27日發布櫃買富櫃200指數，現已成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標，同時響應政府扶植我國中小型企業發展政策。櫃買富櫃200指數網羅200家具有流動性且市值規模大的上櫃股票，可以忠實反應上櫃市場漲跌趨勢，截至9月6日止該指數今年度的報酬率高達20.75%。今天期交所「富櫃200指數期貨」、華南永昌證券發行的「富櫃200報酬指數ETN」以及元大期貨的「富櫃200牛熊權」等三種指數化商品，在同一天問市，帶給證券及期貨市場參與者，更多樣的投資、套利與避險的選項，創造富櫃200指數多面向應用的契機，進而觸發我國證券及期貨市場交易新動能。櫃買中心也將全力協助新商品推廣，開創櫃買市場指數化投資新格局。