表盟力促投票找劇場助力　全國論壇盼獲政府回應

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）表演藝術聯盟（以下簡稱表盟）將舉辦「未來‧劇場‧新風貌」全國論壇，針對「如何鼓勵民眾走進劇場」提出看法，而表盟更透過長期觀察，歸納出教育與藝術之間密不可分的關係，並整理出建議方案至6日前開放民眾線上投票表達己見，最終將於27日高雄衛武營進行論壇，並計劃邀請總統蔡英文、文化部及教育部部長等出席回應。

表盟發布新聞稿指出，他們長期觀察表演藝術生態，有感觀眾培養困難，從表演藝術團體、地方政府、國家表演藝術中心到文化部均各司其職，積極培養劇場觀眾，但效益有限。對此，表盟「2019表演藝術文化論壇」透過審議式民主之手法，跑遍全台北、中、南、東，舉辦4場第一階段公民會議，邀請「不進劇場的觀眾」優先參與，彙整民眾不進劇場的真實原因與未來改善建議，第一階段公民的意見，集中在教育養成與參與誘因。

表盟理事長林佳鋒說明，表演藝術持續以不同形式影響民眾的生活，透過舉辦論壇收集到許多不同民眾的意見，也期待政府能正視民間真正的聲音，調整文化政策制定的方向及執行的方式，讓表演藝術能更與生活接軌，也讓民眾更為有感。席間談到民眾具體的共識整合。

林佳鋒透露，希望促使政府機關正面回應民眾及產業的需求，包含業界期待的「文化預算提升至2%」，民眾期待的「藝文消費抵稅」等議題，希望在10月27日的「全國論壇」能獲得有具體時間表的承諾。

表盟團隊爬梳全台文化與教育政策，更力邀地方文化局、演藝團體、表演藝術教師與資深觀眾等公民參與第二階段的共識會議；會議召開前辦理政策課程，同時邀請教育及文化工作者現身說法，討論「如何鼓勵觀眾進入劇場」，並提出具體「共識方案」對政府倡議。共識方案由表盟與政策對接，梳理出「教育」、「政策」、「行銷」、「補助」、「場館」等數個與表演藝術相關的關鍵字，分別整理出23個共識方案，透過「i-Voting線上投票」匯集全國公民意見，選出最後的全國共識。

「i-Voting線上投票」即日起至10月6日止，民眾可透過網路頁面，自由而簡單地表達對這23個方案的看法，表盟也將匯聚全國民眾意見，最後整合為共識方案，並於10月27日（週日）於衛武營國家藝術文化中心的「全國論壇」發表，將邀請文化部、教育部、國家表演藝術中心董事長及轄下三館總監、縣市文化局處首長等與談回應，共同擬定更貼近社會需求的文化政策與營運方針。

為了鼓勵民眾參與「i-Voting線上投票」活動，表盟同步募集演藝團體認捐票券，以期拋磚引玉，觸動民眾接棒發聲，踴躍發表自己的觀點與看法，讓最終投票結果能忠實表達民意之所向。