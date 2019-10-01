截止9月27日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年9月27日累積開戶數為16,314,106戶，較9月20日累積開戶數為16,302,150戶，增加11,956戶，增幅約0.07%。另本年9月27日現股當日沖銷累積開戶數為1,880,083戶，較9月20現股當日沖銷累積開戶數1,875,299戶，增加4,784戶，增幅約0.26%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年9月27日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,759戶較9月20日開戶數175,707戶，增加52戶，增幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至9月27日止日均值為305.87億元，總成交金 額為54,444.93億元，其中盤後定價交易金額為181.27億元。另本年度截至9月27日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.71%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.75%。

(二)本年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,179人。

(三)本年度興櫃股票截至9月27日均值為7.47億元，總成交金額為1,328.95億元。

四、本年度上櫃有價證券截至9月27日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計637家，較上週(截至9月20日止)得為信用交易家數641家，減少4家。

(二)融資餘額為488.23億元，較上週(截至9月20日止)融資餘額488.69億元，減少0.46億元，減幅約0.09%。

(三)融券餘額為94,817張，較上週(截至9月20日止)融券餘額96,079張，減少1,262張，減幅約1.31%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.22%，較上週(截至9月20日止)之比例12.20%，增加0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.37%，較上週(截至9月20日止)之比例0.37%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至9月27日止，累計營業天數180日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆4,666.17億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計112家555期，發行餘額為1兆9,019.8億元，較上週減少68億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家181期，發行餘額為1,234.88億元，較上週增加1.61億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.34億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家366期，發行餘額為9,589.41億元，較上週增加213億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為36.32億元，較上週減少5.31億元。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計652期約1,705.78億美元，較上週減少23.32億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為34兆4,994.32億元，日均值為1,916.64億元，包含：

1.買賣斷交易5兆778.61億元，日均值為282.10億元，佔總成交金額比例為14.72%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆5,007.38億元，佔買賣斷成交金額比率為68.94%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆5,771.23億元，佔買賣斷成交金額比率為31.06%（包含政府債券7,672.70億元，日均值為42.63億元；普通公司債6,427.87億元，日均值為35.71億元；金融債券1,489.23億元，日均值為8.27億元；外國債券181.42億元，日均值為1.01億元）。

2.附條件交易29兆4,215.70億元，日均值為1,634.53億元，佔總成交金額比例為85.28%，其中等殖成交系統成交金額為3,603.84億元，佔附條件成交金額比率為1.22%。

(二)國際債券

1. 買賣斷交易，以美元計價之成交金額為7.08億美元，以人民幣計價之成交金額為28.89億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.06億紐幣，以南非幣計價之成交金額為2.75億南非幣。

2. 附條件交易，以美元計價之成交金額為100.20億美元，以人民幣計價之成交金額為130.44億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,275.5億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交3,275.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,244.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計507.05億元，本年度累計成交金額為331.01億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計791.96億元，本年度累計成交金額為576.10億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,639.03億元，本年度累計成交金額為1,293.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,704億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計574.09億元，本年度累計成交金額1,767.48億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計3.26億元，本年度累計成交金額111.96億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,798.58億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年9月27日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：776家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：17家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數1家(安碁資訊)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：5家 (東捷資訊、明達醫、捷流閥業、伊雲谷、映興)

二、截至108年9月27日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：239家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：23家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家 (聚恆、八貫、亨泰光)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：24家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年9月27日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：157家

(三)當年度累計輔導家數：22家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年9月27日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,105家

五、截至108年9月27日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.9.29~108.10.5)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

4582 聚恆【統一、第一金、華南永昌】 (108年9月30日)