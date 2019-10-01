中華電信雲端服務跨足全球，成為AWS台灣雙認證合作夥伴

中華電信經營全球雲端市場，擴大與AWS合作， 成為台灣第一間也是同時取得AWS進階級諮詢合作夥伴( Advanced Tier Consulting Partner)及Direct Connect技術合作夥伴雙認證資格的AWS合作供應商， 全球海外子公司同步提供雲網融合服務。 結合中華電信全球網路及雲端顧問專業能力， 不但能確保客戶在AWS的系統架構符合最佳實踐， 也協助客戶在企業雲端應用及專案週期管理上符合AWS應用標準。

中華電信與AWS於2018年開始合作， 服務據點除台灣亦跨足海外，於香港、越南、新加坡、泰國、日本、 美國皆可提供服務，成功案例涵蓋電子業、製造業、航空業等， 為全球企業雲端應用的最佳選擇。指標客戶之一光陽機車， 針對其迅速發展的革命性電動車聯網平台， 即利用AWS服務高延展性、高可用度的特性，整合包含快充站、 共享插座、能源站等多節點能源網絡， 達成更可靠實際的全方位電動車解決方案。

中華電信提供的AWS雲端服務包含：顧問導入、Direct Connect、架構規劃、遷移、監控、 優化及7x24託管服務等，也包括整合VMware Cloud on AWS上的服務。未來中華電信將更積極整合資安、物聯網、 AI等各種專業能力，在雲網融合之際，創造出更前瞻的應用。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示：「 中華電信整合雲端及先進網路，為客戶規劃最彈性、經濟、 快速的雲網融合解決方案， 透過中華電信提供的全方位雲網融合服務， 協助企業迅速並兼顧成本效益的擁抱雲端， 中華電信為跨國企業與台商數位轉型的最佳夥伴。」