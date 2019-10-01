究竟是誰~想要「謀殺」賴清德？！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 注意台灣政壇動態的人，大都可以發現，自從賴清德被蔡英文和民進黨三番兩次用作弊手段做掉之後，他幾乎不太露面，也很少發表意見。

但最近蔡賴配傳聞不斷，說得煞有其事，後來都證明是假消息。陳銘堯先生昨(30）日在《民報》一篇專文中提到

我們旁觀看到的事實是，賴清德沒有和蔡英文會。大部份人的猜測是賴清德不願和蔡英文同框。

但類似的消息如影隨形，一家大型媒體這兩天更接連刊出「蔡賴已在24日於高雄會面」而且是由「陳菊陪同」的新聞。

面對一波接一波的假新聞攻勢，陳銘堯說，他相信賴清德一定非常痛苦掙扎。陳銘堯認為這是蔡英文身邊的陰謀家，精心設計的戲碼。

事實上這些陰謀家並不歡迎賴清德，「因為賴清德的人格特質，顯然無法和這些人同流合汙」。即使將來賴清德沒有離開民進黨，他也會被排斥，甚至被陰謀設計、被鬥爭。民進黨已經變質，賴清德豈能無感？

他們故意低姿態把賴清德捧得越高，事實上越是置賴清德於進退失據的險境。

值得慶幸的是台灣社會還有一股正氣存在，選民的水準已經不是那麼容易可以讓政客操弄的。

所以現在正在看這篇文章的你，還肯相信「賴清德10月赴美，將代表總統蔡英文，爭取僑民支持」這樣的消息嗎？

原文連結: 【專文】「謀殺」賴清德？