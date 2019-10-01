護唇膏擦心酸？　醫：NG護唇觀念恐造成發炎潰瘍

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）明明有擦護唇膏，嘴唇為何總是乾燥脫皮了?甚至唇紋、唇色也越來越深。皮膚科醫師蔡依倫提醒，民眾最在意的唇部困擾，其實都與唇部保濕脫不了關係，此外，民眾的NG護唇觀念，除了加劇唇部問題，使用含有不適合成分的唇膏或口紅甚至可能造成過敏、發炎潰瘍等嚴重後果。

根據近 7,000 名網友最新網路調查，雖然九成受訪者有使用護唇產品的習慣，卻有高達近四成對保濕效果不滿意。蔡依倫表示，唇部肌膚往往是臉部最乾燥的部位，需要更多的護理與照料，而且角質層厚度只有臉頰的 1/3，也沒有汗腺與皮脂腺分泌油脂，幫助防止水分散失、阻擋紫外線與隔絕外界刺激物質，因此嘴唇比其他皮膚更為敏感脆弱。

蔡依倫醫師指出，雖然民眾普遍知道保濕對唇部保養的重要性，但仍常出現以下三種 NG 護唇觀念，以致於唇部困擾無法有效改善，甚至引發過敏發炎等健康疑慮：

NG1、眼不見為淨？過度去角質、去死皮反而弱化唇部自然保水力

對於唇部出現的乾燥死皮，民眾常會不自覺的動手撕除，或是頻繁使用唇部去角質產品，這些行為都可能破壞嘴唇表面脆弱的保護機制，讓嘴唇落入乾燥脫皮、暗沈與唇紋產生的惡性循環。

醫師建議，對於唇部保養，應該護角質而非去角質，可透過厚敷護唇產品強化外層的保濕、等待軟化的死皮自然脫落，並可選擇具深度滋養效果的護唇產品，滋潤並提升唇部肌底的保水力。

NG2、口紅、唇蜜可以替代護唇產品？

許多女性偏好使用口紅、唇蜜遮蓋原有唇色，然而，口紅、唇蜜屬於「彩妝產品」，鎖水滋潤的保養效果較弱、也無法實際改善唇色，甚至，口紅、唇蜜常見的石化合成色素、香精以及其他不必要的成分添加，都可能造成唇部刺激、造成更多唇部負擔。

NG3、追求健康水嫩雙唇，卻只重「外部鎖水」忽視「內部滋潤」

蔡依倫醫師表示，一般護唇膏以提供外部鎖水保護功能為主，所選用油性成分多停留在唇部表面 (譬如凡士林)，若想長期改善唇部乾燥、脫皮，養出水嫩雙唇，只有外部鎖水功能是不夠的，還需添加能夠深入滋潤唇部角質、具營養價值的植物性油脂，才能從內滋潤修護、達到更長效的保濕水嫩效果。

皮膚科醫師蔡依倫建議，以「少石化添加」、「低敏感刺激」、「能深入滋養唇部」的原則，挑選能回應肌膚原生需求，提供內外兼具的保濕、修護成分的產品，是水嫩裸唇養成的關鍵。

而近年興起的唇部「油保養」趨勢，則是更能針對唇部特殊肌膚構造，完整保留植物油的有效營養價值，達成長效保濕、深度滋潤、完整修護等三重滋養目的，是有護唇需求的女性可以考慮的新選擇。