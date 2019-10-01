東帝汶爆非洲豬瘟 農委會：與蒙古一起列入高風險國家

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）非洲豬瘟中央災害應變中心28日表示，東帝汶民主共和國昨天向世界動物衛生組織OIE通報該國發生非洲豬瘟案例，東帝汶是亞洲地區繼中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓及韓國後第10個發生非洲豬瘟疫情的國家。

依據該國向世界動物衛生組織通報資訊，該國北部帝力縣後院式養豬場發生非洲豬瘟，共發生100例，發病405頭豬隻均已死亡，該縣預估飼養44,000頭豬。

通報中也提到Baucau市及Liquica市也有豬隻疫情，但尚未確認，後續處理及疫情發展仍待該國後續通報。

中央應變中心說，因該國對我國尚無直航航班，經查該國旅客來臺可自印尼轉機，9月6日因東南亞非洲豬瘟疫情持續擴散時，我國即將印尼列入高風險地區，以X光機百分百檢查印尼入境旅客託運行李及手提行李，疫病藉由印尼轉機旅客傳入我國風險已受管控。

防檢局考量亞洲疫情未歇，再度盤點有疫情但與我國無直航班機亞洲國家，決定將蒙古及本次通報的東帝汶一同列入高風險國家名單，以因應未來有可能臨時來臺的不定期航班。

應變中心呼籲，國內養豬業者應儘速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功；往來臺灣與東帝汶兩地的旅客，也千萬不要違規自該國攜帶豬肉產品入境，違者將遭重罰，民眾切勿以身試法。