台灣文學獎入圍名單一次看！小說「歉收」台語新面貌　爭奪總獎金340萬

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣文學獎已公佈入圍名單，共百件作品角逐百萬獎金，母語創作類評委路寒袖表示，「入圍創作有別於以往形式，多取材自歷史人物及地景」因而獲得青睞脫穎而出，即將揭曉百萬得主的頒獎典禮將於11月12日登場。

台灣文學金典獎由國立台灣文學館（以下簡稱台文館）主辦，今（1）日已於齊東詩社揭曉入圍名單並頒發入圍證書，入圍典禮由知名相聲男演員馮翊綱主持，他同時也為去（2018）年台灣文學獎「劇本金典獎」得主，現場氣氛熱絡，笑聲不斷。

台文館表示，今年共有224件作品參賽，分別由圖書類及創作類共同角逐年度最大獎及新人「蓓蕾」獎，今年總獎金更由290萬提高至340萬，競爭十分激烈。



圖書類入圍作品將於全台北中南書店舉行書展（圖/台灣英文新聞Lyla）

台文館館長蘇碩斌表示，圖書類的徵獎對象不區分文類徵選，包含小說、散文、新詩、非虛構書寫等作品皆能同桌角逐，得獎名額並擴增為8名；此外，為鼓勵新人書寫，今年首度增設蓓蕾獎3名，希望透過廣大的獎項徵獎，擴增台灣文學視野、匯集文學長流。

圖書類評審團代表黃崇凱表示，今年30本入圍圖書名單，由評審團歷時三日，反覆討論激辯而來。相較以往，今年小說的數量是相對「歉收」的一年，但在現代詩部分，參選作品眾多，也出現較多值得思量的詩集。

黃崇凱強調，本次圖書類入圍作品，題材殊異，多呈現社會時事、環境互動、人生成長等議題，用文字書寫社會脈絡，記錄真實面貌，觸動讀者內心情感，如黑眼睛文化出版的鴻鴻《樂天島》、九歌出版的阿盛《海角相思雨》、印刻文學出版的林彧《一棵樹》等，彰顯今年圖書出版的樣貌景況。

母語創作類代表評委路寒袖透露，台語及母語創作長久以來陷入困境，形式易落於傳統唸謠跟詠嘆，但今年參賽的台語作品，已經有不同面貌產生。

路寒袖提及，今入圍的母語創作，有較多意象及格局的展現。此次多取材自歷史人物及地景，可見適當的歷史情緒被轉化為超脫的文學表現，此為新的母語書寫形式，未來盼能達到更高藝術形式。

此次，入圍的圖書類作品，將於全台北中南書店進行入圍書展，將自即日起於三民書局及其網路書店同步登場、11月份台中新手書店、台南政大書城等接續開展；壓軸的頒獎典禮將於11月12日於舉行。

完整入圍名單

圖書類入圍（共30名）

黑鴉文化│林美冬《流螢》

黑眼睛文化│鴻鴻《樂天島》、顏嘉琪《B群》

印刻文學│賴香吟《天亮之前的戀愛：日治台灣小說風景》、駱以軍《純真的擔憂》、林彧《一棵樹》、唐諾《我有關聲譽、財富和權勢的簡單思索》、夏曼‧藍波安《大海之眼：Mata nu Wawa》

九歌│阿盛《海角相思雨》、謝子凡《我和我追逐的垃圾車》、王姿雯《我會學著讓恐懼報數》、洪明道《等路》

寶瓶文化│洪茲盈《墟行者》、崔舜華《神在》

啟明出版│曹馭博《我害怕屋瓦》

有鹿文化│顧德莎《說吧。記憶》、王天寬《開房間》

南方家園文化│蔡琳森《麥葛芬》

聯合文學│羅智成《問津》

聯經出版│張貴興《野豬渡河》

逗點文創結社│謝凱特《我的蟻人父親》、達瑞《困難》、羅浥薇薇《情非得體：至那些使我動情的破美人》、恣睢麻立《我們的戒菸失敗》

八旗文化│阿潑《日常的中斷：人類學家眼中的災後報告書》

木馬文化│郭哲佑《寫生》

圓神│洪丹《一點一點流光》

春山出版│溫珨溢《獻給皇帝的禮物》、房慧真《煙囪之島：我們與石化共存的兩萬個日子》、蔡慶樺《美茵河畔思索德國：從法蘭克福看見德意志的文明與哀愁》

創作類入圍

創本金典獎（共4名）│趙尚祖《山峰失去稜角的時候》、陳弘洋《凍土》、周力德《遲來的感謝》、陳禹心《切瓜的角度》

臺語新詩金典獎（共5名）│柯柏榮〈新美街1號〉、王永成〈布袋〉、杜信龍〈一隻尾蝶仔〉、曾美滿〈失落的批信〉、陳利成〈顛倒――阿爸的菜園罔行罔踅〉

客語新詩金典獎（共5名）│王興寶〈樑項瓦雀兒〉、王倩慧〈送分ngaiv故鄉个泥肉〉、吳餘鎬〈望妻石――等你一生人〉、張芳慈〈牆系列組詩〉、葉國居〈對中國南方來个老餔娘人――阿盼妹〉

原住民漢語新詩金典獎（共5名）│王靜嫺〈被遺忘的姓名〉、游悅聲〈Bayes〉、游以德〈平地人〉、黃璽〈十二個今天〉、Nakao Eki Pacidal〈采風番社圖外〉