臺灣綠建築艦隊前進印度　2019印度綠能建築峰會首次亮相

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著印度經濟快速成長，能源消耗及碳排放量議題成為印度當地建築相關產業特別關注的一環，經濟部國貿局委託商研院執行「新南向市場創新行銷開發計畫」，帶領15家台廠參與「2019印度綠建築年度峰會」，並設置”Wow!Taiwan 節能綠建築專區”，以生活情境方式展現我國綠建築產品實力。

「2019印度綠建築年度峰會」由世界綠能建築協會（WGBC）支持、印度工總(CII)、印度綠色建築委員會(IGBC) 共同辦理，9月26日至28日在印度南部大城海德拉巴舉辦，

本次峰會主題為Green Built Environment for People & the Planet(為人類與環境創造綠色環境)，因此Wow!Taiwan 節能綠建築專區以提供節能、健康、舒適的生活為出發點，呈現臺灣綠建築節能減碳的居住環境。

本次參展業者包含了智能建築、廚房衛浴設備、節能系統與節能建材等，並以戶內、室外不同空間呈現產品使用的情境，並透過實際體驗的場域空間，讓參展買主真實體驗臺灣產品的特色與魅力。

近來印度經濟快速成果，隨著居住與商業發展需求連年成長，能源消耗及碳排放量議題成為印度當地建築相關產業特別關注的一環，加上印度2016年簽署巴黎氣候協議，使得節能減碳需求快速成長。

而臺灣綠建築推動多年，且為僅次於英國、美國及加拿大之後，第四個實施具科學量化的綠建築評估系統，印度的地理位置幅員廣大，絕大部分區域也位處於熱帶及亞熱帶地區，所以臺灣的經驗與產品非常適合印度市場。