【更新】南方澳跨港大橋倒塌 　油罐車起火　12傷 6失蹤

更新時間: 2019-10-01 14:23

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）宜蘭縣南方澳跨港大橋今（1）日上午驚傳崩塌斷裂，根據宜蘭縣消防局通報初步回報，橋梁斷裂當下壓垮3艘漁船造成多人落海，並波及一輛油罐車導致瞬間冒煙起火，目前相關單位正在現場搶救中。

綜合媒體報導，宜蘭縣南方澳跨港大橋今日上午9點半左右驚傳坍塌意外，橋梁崩塌當下，剛好有一輛油罐車在橋面行駛，整輛車瞬間摔落碼頭並起火燃燒，橋下有3艘漁船也遭斷裂的斷橋結構重壓。

消防署統計至下午1時30分，這起事故造成12人受傷，其中6人重傷送博愛醫院、4人輕傷送蘇榮醫院，另有2名海巡人員救災時受傷。

消防署表示，12名受傷患者中有3人為台灣籍(油罐車駕駛和2名海巡人員)、9人為外國籍，外國籍傷者部分幾乎都是漁工，目前相關單位仍持續在現場搜救搶救中，初步研判仍有6人待救。

南方澳跨海大橋倒塌意外當下壓垮3艘漁船造成多人落海，並波及一輛油罐車導致瞬間冒煙起火（圖片取自您的發言人 縣議員 黃琤婷臉書）

中央社報導，宜蘭縣政府消防局指出，目前救災人員及團體出動214人、救災車輛32輛、救護車14輛、船艇11艘，持續派遣救援，仍在搶救中。

消防署表示，周邊道路已經封鎖，救援行動進行中，呼籲民眾不要前往，避免影響救災。

空勤總隊也派遣直升機NA-101，抵達現場空勘。國軍蘇澳水下作業大隊派遣7人下水搜救，基隆水下作業大隊2車6人也已出發前往蘇澳。

報導指出，南方澳跨海大橋是在 1999 年興建完成（橋齡 20 年），長 140 公尺，寬 15 公尺，是將南方澳環狀路線串起的重要地標，此橋梁還是國內唯一單鋼拱橋，以及亞洲第一座雙叉式單拱橋。

交通部表示，目前初步研判為大橋海測橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂。確切意外原因仍待釐清。（圖／中央社）