〈時評〉反送中在台爆衝突的啟示

最近有兩個事件，說明台灣與香港的不同，也證明台灣若不珍惜法治，捍衛民主價值，接下來面對愈來愈強大的中國，所遭受的嚴峻挑戰，將會遠甚於今天的香港。

第一個事件是，繼部分大學的「反送中」連儂牆遭到破壞後，中山大學的連儂牆，也被中國籍吳姓夫妻的破壞，雖有學生當場制止，但這對夫妻仍不聽勸告，學生會決定提告；後來，這對夫妻到案接受調查，並當場向學生會代表致歉，最後以和解收場。

第二件事是香港獨立歌手何韻詩來台參加「929台港大遊行，撐港反極權」遊行活動，她接受台灣媒體訪問時，突然遭到具有統促黨背景的人士，當場從頭頂淋紅漆，兩名嫌犯立刻被警方逮捕。何韻詩說，香港人面對這樣的狀況不會被嚇怕，並強調她堅決提出告訴。

這兩起事件，都與反送中有關，場景卻不是在香港，而是在台灣，意味著台灣人民高度重視香港的發展，因為這攸關到台灣的未來。

由於這兩件事是發生在台灣，當事人和被告都獲得法律保障，也代表台灣是民主法治社會，一切法處理，若是發生在香港，反送中人士面對港府的威權體制，很可能遭到不平等的對待。

不過，這件事情明顯的不同點，是何韻詩堅持提告，但中山大學最後是選擇和解，這是因為台灣向來與人和善，也不像香港當下受到高壓統治的對待，所以壓力愈大、反彈就愈大，未來台灣若是面對同樣的壓力情境，很可能做出的選擇與判斷又不一樣，極可能比香港更加激烈。

但最令人無法接受的是，何韻詩被潑漆事件，竟是發生在向來保障言論自由的台灣，但再仔細想想，這也不會令人感到太意外，因為香港反送中衝突時，就有黑道背景介入，如今，中共只是複製同樣的手法而已。

香港向來是一國兩制的樣板，要讓台灣接受這種政治安排的模式示範，現在，一國兩制明顯行不通，台灣若不珍惜自己的民主、捍衛主權，香港不會成為明天台灣，因為香港近年反中國的事件後，中國大陸肯定會用其他手法來對付台灣。