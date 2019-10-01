感人！魔力紅新曲「送給經歷過失去的人」　攜手Apple創造「回憶」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）魔力紅又發新曲超洗腦！感人全新單曲“Memories”不僅在美國直衝iTunes冠軍，更將攜手科技龍頭Apple，讓新單曲成為Apple手機用戶，製作相片回憶時的免費背景音樂，實在是太搭了！

魔力紅（Maroon5）曾四度來台開唱的搖滾天團，並且在台灣創下西洋演唱會單場最高觀眾人數紀錄的，日前才剛推出他們的全新單曲“Memories”，短時間內就在台灣數位串流平台站上排行冠軍。

西洋環球說明，為配合單曲的發行，樂團最近也開始在個人社群平台上陸續貼出從出道至今的各種回憶寫真，讓單曲在美國直衝iTunes冠軍，同時樂團也開心預告，宣布音樂錄影帶將於10月初推出。其實魔力紅為了宣傳這首單曲，也特別宣佈與Apple合作，將他們這首最新單曲“Memories”提供做為Apple <相片>程式中<回憶>功能的背景音樂，喜歡魔力紅的樂迷朋友們千萬不要錯過。

主唱亞當在新歌發佈時曾表示「這是歌送給每一個經歷過失去的人，這首歌是獻給我們所有人」。而為宣傳他們的最新單曲，魔力紅攜手全美科技龍頭的Apple，推出全球僅有14國享有並且90日限定的活動，就是將他們這首最新單曲“Memories”做為影片製作的免費背景音樂，而更難得的是台灣也名列這14個國家當中。



新單曲封面（圖/西洋環球）