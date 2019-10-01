任賢齊任WildAid野生救援全球大使 籲拯救未來從拒吃魚翅開始

（台灣英文新聞／林靜怡 台北採訪報導）再度擔任WildAid野生救援全球大使的知名藝人任賢齊，今(1)日出席該國際組織在台北六福萬怡酒店以「守護海洋守護鯊」為題的公益廣告發布會，並和多位企業代表一同呼籲大眾拒吃魚翅，保護海洋，畢竟海洋的健康與人類的未來，關係密切。

23年前擔任野生救援亞太區第一位全球大使的任賢齊(小齊)，持續透過不同的方式推動海洋保育工作。

熱愛海洋、喜歡從事衝浪運動的小齊表示，海洋中的浮游生物供應大氣中百分之七十的氧氣，鯊魚一旦滅絕，大量的海洋生物在失去天敵的情況下大量繁殖，導致浮游生物被過度吞噬，因而破壞海洋生態平衡及影響全球氣候，最終受害的將會是人類。

他在現場看完張惠妹拍攝的公益廣告影片後說，看到鯊魚被割掉魚鳍，那個畫面令人難過。

活動主持人聶雲表示，今日透過這個活動，希望可以在大家的心裡種下一顆種子，希望呼籲大眾重視海洋與海洋生物的存續，因此期望將「守護海洋守護鯊」的理念傳播出去。

照片左起：聶雲、任賢齊。(照片由台灣英文新聞拍攝)

自2016年起率先業界，全面不提供魚翅料理的六福旅遊集團，董事長莊豐如表示，改變餐飲的「新奢華定義」獲得市場支持與消費者認同。她鼓勵大家，這樣的觀念應該是慢慢的引導大家成為一種修養，而不是一種象徵。只要在用餐時，慢慢的拒絕這道菜即可。

野生救援總監John Baker表示，為了海洋的健康及全球漁業得以持續發展，現在是保護鯊魚的關鍵時刻，停止對魚翅的需求、加強執法的力度，同時減少拖網混捕的作業都是我們可以立即採取的重要行動。

△(照片由台灣英文新聞拍攝)

張惠妹今日雖然未能出席本盛會，仍透過公益影片呼籲大眾，細心聆聽海洋正在發出的求救吶喊，並告訴大家海洋生態已被破壞到岌岌可危的地步。任賢齊在發布會上為張惠妹擦掉她為瀕臨滅絕的鯊魚所流下的眼淚(如上圖所示)。

為配合聯合國可持續發展目標，企業紛紛制定完善的企業社會責任政策，而對於有關氣候行動、負責任消費與生產，以及水生物和陸地生物等範疇，更責無旁貸。企業透過加入「世界無翅宣言」，以實際行動推動海洋生態保護。野生救援本年度的「世界無翅宣言」企業家公益短片亦於今日正式發布，未來野生救援也將持續號召更多企業共襄盛舉，一同加入「世界無翅宣言」的行列。

大合照。(照片由台灣英文新聞拍攝)

影片轉載自WildAid Youtube