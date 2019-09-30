北市銀髮爺奶健康課程 外語通譯提升移工協助意願

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著高齡化，家庭照顧者壓力負荷越來越大，除了照顧銀髮長者健康之外，外籍家庭看護工的健康也是被認為需要被照顧的一群，財團法人賽珍珠基金會辦理「銀髮爺爺奶奶輪椅班」保健操健康促進課程，邀請外籍看護工一同加入，並安排外語通譯進行協助。

為了提升長者的體能與健康生活，臺北市中山區健康服務中心今（108）年首度與財團法人賽珍珠基金會及臺北醫學大學高齡管理學系共同協力辦理『銀髮爺奶輪椅班』保健操健康促進課程，利用小巧的口袋健身房，讓社區銀髮長者與失能的輪椅族銀髮爺奶使用彈力帶、彈力球來運動

課程中安排外語通譯員協助現場即時翻譯，將上課內容用「菲律賓語」、「印尼語」進行教學翻譯，讓現場的外籍看護工可以清楚了解運動課程的動作與教學內容，此外本次課程中『輕巧口袋健身房~百變彈力操』的動作，將規劃設計成簡易的衛教單張，持續將相關內容翻譯為「印尼語」、「菲律賓語」、「越南語」，運用多元的學習模式以提升外籍家庭看護工協助長者運動的意願。

財團法人賽珍珠基金會蕭秀玲執行長表示，要成為外語通譯員必須通過16小時培訓課程，並且通過考試才具備擔任通譯員的資格，主要針對外籍家庭看護工或是新住民進行通譯服務。

本次課程首度以現場直譯方式讓外籍家庭看護工瞭解上課內容並使用3Ｃ智慧手機錄影功能錄製上課情形，讓外籍家庭看護工可以把課堂所學於課後在家中協助長者運動。