郭台銘若列「民眾黨」不分區立委　柯文哲：求之不得

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲今(30)日說，若鴻海創辦人郭台銘願列民眾黨不分區立委，「求之不得」，會再找機會遊說郭，因為有「母雞」帶領，衝刺國會席次的效果還是比較好。

柯文哲中午到台北市第二災害應變中心，聽取工作報告，接受媒體聯訪時做上述表示。

他說，郭台銘稱其目前是「無黨一身輕」，若有機會遇到郭，會再進行遊說。

至於原因，中央社引述柯文哲坦言，「有母雞還是比較好選」。柯稱自己若參選2020總統，會有拉抬效果，既然沒有辦法參選，就要想一個折衷辦法。

柯文哲認為，郭台銘經營跨國企業，認識的財經專業人士一定比他多，郭也能提供一些不分區人才，只是他還是會向天下徵才。

對行政院長蘇貞昌表示「民進黨政府盡責維護台灣主權，不容任何人恥笑或講風涼話」，柯文哲說，老百姓自己有眼睛，他也在思考相關問題，「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化」。

不過，面對媒體追問「民進黨政府也有腐化跡象」時，柯文哲說，國家不該把手段做為目標，如尋求當選才能實踐理想，進而合理化所有行為。

柯文哲說，整個國家還是不要太過媚俗，討好選民的大撒幣政策還是應務實。例如他也贊成廢印花稅，但應先說明財源，又如去年前行政院長賴清德替公務員加薪3%，錢由台北市自籌，「今年監察院再給我們糾正案，說台北市去年人事費增加」。

他說，要加薪3%的是中央政府，增加後監察院就又來函糾正要求檢討，「這不是很扯嗎？」

另一方面台北市議員鍾小平將以郭家軍盟軍身份參選新北市立委。鴻海創辦人郭台銘辦公室今(30)日表示，鍾小平遷戶籍至新北市絕非郭台銘授意或指派，更非代表郭家軍出征。

中央社引述媒體報導稱，鍾小平將以郭家軍盟軍身分，轉戰新北市第一選區立委選舉，近日就會成立淡水與林口競選總部，郭台銘與台北市長柯文哲都會力挺。鍾小平表示，郭台銘曾透過幕僚告知支持參選立委。

然而郭台銘辦公室今天表示，鍾小平遷戶籍至新北市絕非郭台銘授意或指派，不但從無同掛看板的承諾，更非代表「郭家軍」出征。鍾小平昨(29)日受訪時提到，是郭辦開會決定由鍾小平去淡水選舉等相關言論，完全與事實不符。

郭辦指出，對郭台銘來說，全台凡是認同郭台銘中華民國派理念的人都是友軍，而所謂「郭家軍」出征代表，目前確定的也僅有參選新北第10選區（土城、三峽）的前立委李嘉進之子李縉穎。

郭台銘辦公室目前已設立立委提名及審核小組，經過嚴格審視，只要符合政治替經濟服務、支持創新顧及民生、務實中道，不以意識形態騙選票等三項標準，郭台銘都將視為友軍身分，並在日後選舉期間出面站台。