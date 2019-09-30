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郭台銘若列「民眾黨」不分區立委　柯文哲：求之不得

另一方面郭台銘辦公室今天否認，鍾小平將以郭家軍盟軍身份，參選新北市立委。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/09/30 16:44
柯文哲(圖)30日到台北市第二災害應變中心聽取工作報告。中央社

柯文哲(圖)30日到台北市第二災害應變中心聽取工作報告。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲今(30)日說，若鴻海創辦人郭台銘願列民眾黨不分區立委，「求之不得」，會再找機會遊說郭，因為有「母雞」帶領，衝刺國會席次的效果還是比較好。

柯文哲中午到台北市第二災害應變中心，聽取工作報告，接受媒體聯訪時做上述表示。

他說，郭台銘稱其目前是「無黨一身輕」，若有機會遇到郭，會再進行遊說。

至於原因，中央社引述柯文哲坦言，「有母雞還是比較好選」。柯稱自己若參選2020總統，會有拉抬效果，既然沒有辦法參選，就要想一個折衷辦法。

柯文哲認為，郭台銘經營跨國企業，認識的財經專業人士一定比他多，郭也能提供一些不分區人才，只是他還是會向天下徵才。

對行政院長蘇貞昌表示「民進黨政府盡責維護台灣主權，不容任何人恥笑或講風涼話」，柯文哲說，老百姓自己有眼睛，他也在思考相關問題，「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化」。

不過，面對媒體追問「民進黨政府也有腐化跡象」時，柯文哲說，國家不該把手段做為目標，如尋求當選才能實踐理想，進而合理化所有行為。

柯文哲說，整個國家還是不要太過媚俗，討好選民的大撒幣政策還是應務實。例如他也贊成廢印花稅，但應先說明財源，又如去年前行政院長賴清德替公務員加薪3%，錢由台北市自籌，「今年監察院再給我們糾正案，說台北市去年人事費增加」。

他說，要加薪3%的是中央政府，增加後監察院就又來函糾正要求檢討，「這不是很扯嗎？」

另一方面台北市議員鍾小平將以郭家軍盟軍身份參選新北市立委。鴻海創辦人郭台銘辦公室今(30)日表示，鍾小平遷戶籍至新北市絕非郭台銘授意或指派，更非代表郭家軍出征。

中央社引述媒體報導稱，鍾小平將以郭家軍盟軍身分，轉戰新北市第一選區立委選舉，近日就會成立淡水與林口競選總部，郭台銘與台北市長柯文哲都會力挺。鍾小平表示，郭台銘曾透過幕僚告知支持參選立委。

然而郭台銘辦公室今天表示，鍾小平遷戶籍至新北市絕非郭台銘授意或指派不但從無同掛看板的承諾，更非代表「郭家軍」出征。鍾小平昨(29)日受訪時提到，是郭辦開會決定由鍾小平去淡水選舉等相關言論，完全與事實不符。

郭辦指出，對郭台銘來說，全台凡是認同郭台銘中華民國派理念的人都是友軍，而所謂「郭家軍」出征代表，目前確定的也僅有參選新北第10選區（土城、三峽）的前立委李嘉進之子李縉穎。

郭台銘辦公室目前已設立立委提名及審核小組，經過嚴格審視，只要符合政治替經濟服務支持創新顧及民生、務實中道不以意識形態騙選票等三項標準，郭台銘都將視為友軍身分，並在日後選舉期間出面站台。
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