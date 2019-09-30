故宮亞洲藝術節「泰」精彩　泰國蘇打綠雙十登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）故宮南院「泰」精彩﹗故宮亞洲藝術節「泰國月」，透過展覽、講座、電影及美食市集等，從不同層次進入泰文化，夜間也加碼建築光雕秀加爵士樂，自即日起展至至10月31日。

2019故宮亞洲藝術節已於故宮南院登場，在泰國貿易經濟辦事處的協助下，原汁原味演出泰國國粹「孔劇」（Khon）揭開活動序幕。孔劇即泰國面具舞蹈劇，為融合優美舞蹈、樂聲以及耀眼服裝的表演藝術，原僅在宮廷傳授，已被聯合國教科文組織登錄為人類非物質文化遺產。



開幕孔劇表演（圖/故宮南院）

國立故宮博物院長吳密察表示，今年的亞洲藝術節，從故宮典藏的文物中整理出中泰早期外交關係的歷史，也從活潑的各種活動中，多元體驗泰國文化豐富的內涵；特別感謝泰國貿易經濟辦事處協助邀請泰國的天才兒童畫家、泰國藝術司培育的專業表演團隊來台，提供國人深刻的泰式文化體驗。

故宮表示，活動期間假日免費參觀，國慶連假也安排精彩好秀！10月10日「Tai Fashion泰時尚」邀請有「泰國蘇打綠」之稱的復古電子搖滾樂團TELEx TELEXs，與泰國知名服裝設計師Namfon Laistrooglai與Chaichon Savantrat，共同演繹一場音樂與時尚的服裝大秀。

另外，10月11日下午，玩勮工場帶來臺泰文化交流的「猴戲」、12日泰國知名團隊「孔邦隆藝術之家」演出泰國傳統木偶戲，身著黑衣、黑面具的三位操偶師與操作的木偶肢體融為一體並與現場觀眾互動，讓人目不轉睛；19日夜間園區北側慶典花園，泰國知名泰拳團體Lanna Fighting與泰國交響樂團Sunrise String整合表演，力與美的視聽饗宴千載難逢。

故宮強調，影評人學會以及泰國國家電影圖書館協助精選多部泰國電影，民眾也可線上報名預約參加泰國傳統服飾、泰國香花串、泰式料理、泰語挑戰賽等文化體驗課程；兒創教室《拉瑪堅》故事劇場及繪圖接龍、擊鼓吟詩、皮影戲等課程，適合親子參與，戶外還有泰式美食市集。

十月故宮歡度院慶，故宮南院祭出多項好康，包含假日免費參觀，平日兩人同行1人免費，持泰國護照兩人同行免費參觀，詳情請上故宮南院活動網頁查詢。



院長吳密察與泰國年僅12歲的青年藝術家Armani合影（圖/故宮南院）