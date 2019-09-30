One Night Only 台北美福陪你夜未眠　10/5白晝之夜 雙面芭蕾舞出城市新美學

台北徹夜未眠，2002年始於法國巴黎的「Nuit Blanche 白晝之夜」，是全球性的夜間城市藝術節，2019年「臺北白晝之夜」即將在10月5號晚間6點至6號清晨6點，於臺北大直、內湖地區第四度舉行，以雙面芭蕾為主題，象徵城市就像一座舞台，我們就是舞台上的芭蕾舞者，以生活的步伐跳躍出街道上每一則的動人故事，讓民眾一窺城市夜晚的特有面貌，呼應白晝之夜的核心概念，期許藝術是可親的，台北美福大飯店今年也化身成展演的一部分，當晚7點開始，從飯店大廳至Cocoon 池畔酒吧共有四場精彩的表演活動，分別有阿卡貝拉、國標舞、國樂團、紐奧良爵士樂團等精彩表演。於此同時，美福於白晝之夜活動期間歡迎民眾至Cocoon 池畔酒吧打卡並#hashtag 白晝之夜，即可獲得NT$350以下飲品第二杯半價優惠，另外，一樓大廳旁的Moment café& bakery 也延長營業時間至晚間十點，秋風颯颯，點上一杯暖心的咖啡，伴您在深夜時段繼續探訪這座新興的藝術之城，更多詳情請關注「台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei」或「白晝之夜 Nuit Blanche」粉絲專頁。

將午夜的台北變成一夜限定的大型無牆美術館，此次選定新興開發的大直和內湖地區，賦予更多的想像與實驗；而同樣位於大直的台北美福大飯店，館內也收藏許多台灣在地藝術家的瑰麗作品，對於「美的傳遞」向來不遺餘力，除了免費提供1樓大廳及4樓Cocoon池畔酒吧做為表演場地，為了共襄盛舉「白晝之夜」這場藝術盛宴，凡於白晝之夜活動期間至4樓的Cocoon 池畔酒吧打卡並 #hashtag 白晝之夜，即可獲得NT$350以下飲品第二杯半價的優惠，想來一杯嗆辣的威士忌，還是由Bartender搖製的夢幻調酒都不是問題，無論醉人的是酒精還是音樂，柔軟的沙發伴著幽幽的燈光，慵懶的氛圍將您溫柔地包覆，另外，一樓大廳旁的Moment café & bakery 也延長營業時間至晚間十點，想要為接下來的深夜冒險充電，來上一杯溫熱咖啡，便能更加暢行無阻，讓每個無可取代的靈魂，今夜就是藝術本身。

率先於台北美福大飯店登場的是「就是愛唱歌－阿卡貝拉」，晚間七點於挑高的飯店大廳內獻上無伴奏合唱，有別於詮釋流行歌曲節奏豐富的人聲樂團，更強調深厚的歌唱基礎以及團員們之間絕佳的音樂默契，來表達合聲的純粹。以夜之歌聲為主題，純淨且溫柔地演唱數首中世紀無伴奏合唱經典，引領觀眾沉澱心情，接著進入主題，呈現多首與夜相關的無伴奏合唱中外曲目，每段落間皆有簡單的曲目導聆，沉浸在美好的夜晚氛圍之中。晚間八點邀請大家一同前往4樓的Cocoon 池畔酒吧，秉持著臺灣第一個專業國樂樂團的驕傲─「臺北市立國樂團」帶來經典的臺灣狂想，以琴聲來歌詠故鄉之情。激昂的舞蹈將於晚間九點半在大廳熱情上映，由編舞者江婕希和其團隊帶來的《漫漫》精華選粹，以身體作為表達的媒介，真誠地分享一些關於成長的小事；用華麗且曼妙的國標舞演繹出成長的心路歷程，在新舊世代與文化的夾擊之下，用扭轉的身體姿態，言語出人生選擇與被選擇的無奈和釋然。最後，晚間十點半於4樓Cocoon 池畔酒吧壓軸登場的是由King Cake 紐奧良爵士樂團帶來的「遇見King Cake，一起來迪西蘭吧！」，團名由來自紐奧良每年舉辦的Mardi Gras狂歡節必吃的國王蛋糕典故，旨在傳遞幸運。以台灣唯一的紐奧良傳統爵士音樂迪西蘭演奏風格為主的樂團─King Cake紐奧良爵士樂團，曲風多元，包含藍調、散拍音樂、搖擺樂，兼具爵士樂的傳統聲響，也充分融合其他音樂元素；秉持爵士樂「即興」的精神，演出曲目將留待當天現場樂團與聽眾間的氛圍自由更動，讓未知的神秘音符帶著您的聽覺翱遊。